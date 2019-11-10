Мазура допрашивают в прокуратуре Холма, суд в воскресенье

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Воскресенье, 10 ноября 2019, 13:31

Украинский ветерана, одного из лидеров УНА-УНСО Игоря Мазура допрашивают в отделе Окружной прокуратуры Холма в Польше.

Источник: Радио Свобода, заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич в комментарии УП, Министерство по делам ветеранов

Детали: Мазура привезли в отдел Окружной прокуратуры Холма в 12:00 воскресенья по киевскому времени. Радио Свобода отмечает, что на допрос его привезли без наручников.

Прямая речь Кирилича: "Заседание суда по избранию меры пресечения назначено на 16:00 в Люблине, Генеральный консул и консул Украины в Люблине будут присутствовать на судебном заседании, к делу привлечены адвокат и переводчик".

Вместе с тем, украинское Министерство по делам ветеранов назвало притеснение Россией украинских патриотов одной из разновидностей гибридной войны.

 

Дословно министерство: "Осознавая бесполезность любых переговоров с нашим врагом-Россией, призываем международную организацию Интерпол не становиться тем инструментом, который Кремль пытается применить против наших защитников".

Там подтвердили, что Мазур путешествовал в Польшу по приглашению польского экс-вице-спикера.

Справка: Как отмечает министерство, Игорь Мазур - активист и участник Революции Достоинства, в 2014-м году был руководителем "Правого сектора" в Киевской области и начальником штаба 24-й сотни Самообороны Майдана.

С мая 2014-го воевал в зоне проведения АТО в добровольческом батальоне, в 2015-м году вступил в ряды ВСУ. После демобилизации продолжил активную общественную деятельность, стал председателем партии УНА-УНСО и заместителем главного командира УНСО.

Кроме того, Мазур является главным специалистом Офиса Уполномоченного ВРУ по правам человека, помощником народного депутата и имеет государственные награды, полученные за участие в защите независимости и суверенитета Украины.

Предыстория:

  • В субботу в Польше по запросу РФ задержали одного из лидеров "УНА-УНСО" Игоря Мазура с позывным "Тополя".
  • Позже с ним встретился украинский консул. 
  • МВД Украины в связи с задержанием Мазура привлекло внимание Интерпола к попытке РФ неправомерно использовать его инструменты для политически мотивированных преследований украинцев.
  • В Киеве под посольством Польши прошла акция в поддержку Мазура.
  • Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевска уверяет, что задержание Мазура в Польше является "исключительно техническим" шагом и она гарантирует невиновность задержанного.

Катерина Тищенко, УП
Темы: Польша Интерпол Росcия националисты


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