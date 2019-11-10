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Корниенко о соцопросе в ОРДЛО: Тенденции надо иметь в виду

Воскресенье, 10 ноября 2019, 14:33

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко отмечает, что пока не понятна обоснованность информации, полученной в результате опроса жителей ОРДЛО, который был обнародован "Зеркалом недели", однако показанные там тенденции нужно иметь в виду при наработке решений.

Источник: Корниенко на брифинге после съезда партии в воскресенье, сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Любая информация влияет, но мы пока не понимаем ее обоснованность, скажем так, потому агентство, которое это проводило, не является топовым социологическим агентством" (опрос проводился по инициативе Украинского института будущего и "Зеркала недели" при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп" – УП).

Детали: Корниенко допустил, что "какие-то определенные тенденции" этот опрос, наверное, показал.

"Конечно, эти тенденции тоже надо иметь в виду, занимаясь наработкой решений по решению данного вопроса (возвращения и реинтеграции Донбасса - ИФ)", - отметил политик.

Корниенко также указал, что пока не понимает, как вести на оккупированных территориях партийную работу, регистрировать партийные ячейки.

Что было ранее: Данные совместного исследования Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", проведенного при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп" 7-31 октября показали, что почти все (96,2%) жители ОРДЛО возлагают ответственность за конфликт на Донбассе на украинскую власть после Майдана, 50,9% желают присоединения к РФ, 78,9% негативно оценивают президента Украины Владимира Зеленского.

73,4% опрошенных высказались против участия украинских политических партий в местных выборах. Кроме того, наибольшим доверием у жителей ОРДЛО пользуется президент РФ Владимир Путин.

Всего в исследовании приняли участие 1606 респондентов – 800 жителей ОРЛО и 806 из ОРДО.

Украинская правда

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