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Жители "Л/ДНР" хотят в состав РФ и победы над "укропами" - опрос в ОРДЛО

Воскресенье, 10 ноября 2019, 15:36
Жители Л/ДНР хотят в состав РФ и победы над укропами - опрос в ОРДЛО

50,9% жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей считают, что нынешние территории ОРДЛО должны стать частью России, 13,4% - "частью России, но с особым статусом".

Источник: совместное исследование Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", проведенное с помощью компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".

Детали: Вместе с тем 5,1% опрошенных жителей ОРДЛО хотят "быть частью Украины как прежде", 13,4% видят сейчас подконтрольные "Л/ДНР" территории "частью Украины, но с особым статусом". Независимости хотят 16,2% опрошенных.

 

Вместе с тем 0,8% респондентов отказались ответить или затруднились с ответом на вопрос о статусе территорий, которые находятся сейчас под контролем боевиков.

В составе Украины весь Донбасс видят 19,2% жителей "Л/ДНР" ("по старинке" - 8,4%, "с особым статусом" - 10,8%). За независимость Донбасса выступают 14,4% респондентов. 62,9% опрошенных хотят, чтобы оккупированный Донбасс стал частью России (13,3% - "с особым статусом", 49,6% - без всяких условий и преференций).

"Данные опроса, проведенного Центром Разумкова в октябре по всей стране, кроме неподконтрольных Киеву территорий показали: подавляющее большинство жителей Украины - 79,7% выступает за сохранение оккупированных районов Донбасса в составе Украины - в том или ином статусе. 56% хотят, чтобы эти территории вернулись в состав Донецкой и Луганской областей Украины на тех же условиях, что были раньше; 13,5% видят их под контролем Украины, но с получением большей независимости от Киева; 10,2% согласны, чтобы эти территории образовали автономию в составе Украины. 6,2% украинцев cогласны, чтобы ЛНР/ДНР отделились от Украины (3,3% видят их независимыми государствами, 2,9% - в составе РФ). Однако в виде платы за мир готовы распрощаться с ОРДЛО 11,6% украинцев", - отмечает ZN.

На вопрос, если бы пришлось выбирать между миром в регионе и победой, 8,7% заявили "победа", 90,9% - "мир". При этом те, кто выбрал "победа", отвечали на вопрос "победа над кем?", 23,6% из них ответили "над украинскими фашистами/укропами", над Украиной - 14,3%, над нацистами и нацизмом - 9,3%.

 

Исследование проводилось Украинским институтом будущего и "Зеркалом недели. Украина" с помощью компании "Нью Имидж Маркетинг Групп" с ​​7 по 31 октября 2019 года. Методом face-to-face опрошено 1606 респондентов: 800 – в неподконтрольной части Луганской и 806 – в неподконтрольной части Донецкой областей.

Для расчета сравнительной выборки были использованы официальные статистические данные 2014 года, которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных ВПЛ, покинувших неподконтрольные территории. Погрешность результатов не превышает 3,2%. 

Напомним, 

  • Согласно данным исследования, 57,8% жителей временно неподконтрольных Украины территорий Донецкой и Луганской областей назвали себя гражданами Украины, при этом 41,6% жителей ОРДЛО имеют паспорта ДНР/ЛНР (34,8%) или России (6,8%) .
  • По мнению жителей оккупированных территории Луганской и Донецкой областей, за конфликт на востоке Украины в большей степени ответственна украинская власть после Майдана и местные активисты, а также США, 63,6% опрошенных считают, что восстанавливать Донбасс нужно за счет Украины. Также большинство опрошенных считает, что действия России в Крыму - "законная защита русскоязычных граждан".
  • Кроме того жители ОРДЛО против участия украинских партий в местных выборах и допускают, что на местных выборах кандидатами в органы власти могут быть граждане других стран.

"Украинская правда" в Threads

Темы: социологияОРДЛОРосcияДонбасс
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