На должность Яременко есть три кандидата, но они об этом не знают

Во фракции "Слуга народа" есть три кандидатуры на должность председателя Комитета по вопросам внешней политики, если действующий глава комитета Богдан Яременко будет отозван.

Источник: председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии журналистам после съезда партии "Слуга народа", сообщает Укринформ

Прямая речь: "Есть тройка потенциальных кандидатов. Я не буду вам говорить, кто, по одной причине - если человек попадает в тройку кандидатов, она уже как-то внутри подготовился, а затем, если он не выиграл, он очень чувствует себя плохо".

Детали: Он также добавил, что эти народные депутаты не догадываются, что они являются кандидатами на пост главы комитета.

Что было раньше: В воскресенье председатель партии "Слуга народа" Сергей Корниенко сообщил, что в понедельник депутаты могут рассмотреть вопрос о наложении санкций на Яременко.

31 октября Арахамия заявлял, что, по его мнению, Яременко должен покинуть пост главы комитета.