На должность Яременко есть три кандидата, но они об этом не знают

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Воскресенье, 10 ноября 2019, 17:40
Богдан Яременко

Во фракции "Слуга народа" есть три кандидатуры на должность председателя Комитета по вопросам внешней политики, если действующий глава комитета Богдан Яременко будет отозван.

Источник: председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии журналистам после съезда партии "Слуга народа", сообщает Укринформ

Прямая речь: "Есть тройка потенциальных кандидатов. Я не буду вам говорить, кто, по одной причине - если человек попадает в тройку кандидатов, она уже как-то внутри подготовился, а затем, если он не выиграл, он очень чувствует себя плохо".

Детали: Он также добавил, что эти народные депутаты не догадываются, что они являются кандидатами на пост главы комитета.

Что было раньше: В воскресенье председатель партии "Слуга народа" Сергей Корниенко сообщил, что в понедельник депутаты могут рассмотреть вопрос о наложении санкций на Яременко.

31 октября Арахамия заявлял, что, по его мнению, Яременко должен покинуть пост главы комитета. 

  • 30 октября журналисты сфотографировали в Верховной Раде, как Яременко, во время работы в сессионном зале, договаривается в сети знакомств о встрече за деньги.
  • Яременко написал в Facebook, что переписка сфабрикована специально для журналистов.
  • Впоследствии он удалил запись на странице-Facebook и попросил прощения у всех, кому создал проблемы своим поступком: "от жены и детей до фракции и президента".
  • Фракции "Голос", "Батькивщина" и "Европейская солидарность" призвали освободить нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко от должности главы комитета.
  • Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета. В то же время он заявил, что передаст заявление председателю Верховной Рады "только когда и если решение о моей отставке примет фракция партии Слуга народа".

Темы: Слуга народа скандал


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