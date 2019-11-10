Мазур: Интерпол сдался и включил нас в "черный список"

Задержанный в Польше и освобожденный на поруки украинский ветеран Игорь Мазур считает, что Интерпол "сдался" под натиском РФ и включил фигурантов возбужденного в РФ уголовного дела в свою базу.

Источник: Пресс-конференция Мазура в Люблине, которую транслировал Укринформ, Украинская правда

Прямая речь: "Я не думаю, что кто-то меня сдал. Скорее всего, последние несколько месяцев Россия начала активно работать на международном уровне, и, к сожалению, как Дания сдалась и позволила строить "Северный поток-2", так же где-то Интерпол сдался и решил включить нас в этот "черный список". Так же они согласились с тем, что российский суд, который может меня судить или кого-то из ребят, может справедливо судить".

"Интерпол, который ранее не ставил в черный список тех, кто на Кавказе освещал те преступления, которые делала российская армия в 90-х годах, в Грузии и Чечне, сейчас включил нас в розыск. Я не исключаю, что, кроме меня, и другие могут быть в списке".

Детали: Мазур отметил, что украинские пограничники не предупреждали его о присутствии в базе Интерпола. Он также рассказал, что был в Польше в прошлом и позапрошлом году.

Один из лидеров УНА-УНСО также заявляет, что не принимал участия в боевых действиях в Чечне, в чем его обвиняет РФ.

Прямая речь: "Я не принимал участия в боевых действиях. Я был на территории Чечни в то время, мы приехали как журналисты, был пресс-центр "Свободный Кавказ"".

"Оно немножко смешно, если бы не было так грешно. По тому делу, что и я, проходит Арсений Яценюк, братья Тягнибоки, Дмитрий Ярош и еще где-то пятеро парней. По нему же проходил и Николай Карпюк, и Станислав Клых, которые никогда не были в Чечне, но это не было важно для российского "правосудия"".

"По этому делу некоторое время проходил господин Юрий Шухевич, который слеп. Но поскольку он принадлежит к руководству УНА-УНСО, то он также проходит по этому делу. Ярослава Лагнюка, нашего председателя исполкома, которому в то время было 3,5 года, тоже включили по этому делу, что он так же замучил 10 россиян, участвовал в боевых действиях. Они даже не посмотрели, что он 1991 года рождения".

Что было ранее: В воскресенье сотрудника Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека, одного из лидеров "УНА-УНСО", ветерана войны на Донбассе Игоря "Тополю" Мазура передали на поруки генерального консула Украины в Люблине.

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