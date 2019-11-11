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"Шахтер" и "Динамо" отреагировали на расизм во время матча

Понедельник, 11 ноября 2019, 00:29

Футбольный клуб "Шахтер" заявил, что осуждает любые проявления расизма, вместе с тем в "Динамо" ждут расследования инцидента и не спешат обвинять болельщиков в нетерпимости к игрокам "Шахтера".

Источник: заявления ФК "Шахтер" и "Динамо"

Дословно "Шахтер": "Не может быть никакого оправдания тем, кто причиняет обиды, основываясь на цвете кожи, религиозных и политических убеждениях. Такое поведение является недопустимым в цивилизованных странах и футбольных чемпионатах."

Дословно "Динамо": "Разделяя озабоченность наших донецких коллег в вопросах соблюдения норм человеческой морали на спортивных аренах, считаем поспешным утверждение о заранее определенной вине болельщиков, в то время как расследование обстоятельств этого дела еще даже не началось.

Мы с нетерпением ждем начала следствия, готовы всесторонне помогать в нем и, в случае доказательства вины, будем принимать все возможные меры для дальнейшей изоляции данных лиц не только от футбола, а и от общества."

Детали: Киевляне подчеркнули, что проблема нетерпимости актуальна для многих фан-секторов.

Согласно их заявлению, Ассоциация футбола, кроме денежных штрафов, не инициировала ни одного мероприятия для борьбы с футбольным хулиганством.

"Горняки" же призвали футбольные органы остановить расизм на стадионах.

Что было ранее: Во время матча между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" в Харькове в воскресенье игру останавливали из-за расистских выкриков фанатов киевлян в адрес игроков клуба "Шахтер" Тайсона и Дентиньо.

Ольга Гетьманец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: футболрасизм
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