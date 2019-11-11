Герус объяснил, как его увольнение связано с дракой с Ляшко

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Понедельник, 11 ноября 2019, 14:01

Андрей Герус уволен с должности представителя президента в Кабинете министров поскольку более 2 месяцев не выполняет свои функции.

Источник: Facebook Геруса

Детали: Герус, в частности, подчеркнул, что его увольнение не связано с дракой с бывшим нардепом, лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко.

Прямая речь: С конца августа я не посетил ни одно заседание Кабмина, то есть де-факто уже более 2 мес не выполняю функции представителя президента в Кабмине.

Думаю, никогда в истории Украины народный депутат-председатель комитета не выполнял таких функций представителя, потому что это нереально. Поэтому всякие сенсационно конспирологические версии, в том числе связанные инцидентом с (пока) дважды судимым безработным гражданином О.Ля., это действительно весело :).

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя президента в Кабинете министров и назначил на эту должность Алексея Перевезенцева (вне штата).

Предыстория: 

  • 22 мая президент Владимир Зеленский назначил Андрея Герусасвоим представителем в Кабинете министров.
  • 21 июля Геруспрошел в Верховную Раду на внеочередных выборах по списку "Слуги народа".
  • 6 ноября лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко потолкалсяс депутатом фракции "Слуга народа" Андреем Герусом в зале официальных делегаций VIP-терминала "Борисполя". Инцидент записывали на видео, которое Ляшко выложил в Facebook.

Темы: Кабинет министров Слуга народа Ляшко


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