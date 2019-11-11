Герус объяснил, как его увольнение связано с дракой с Ляшко

Андрей Герус уволен с должности представителя президента в Кабинете министров поскольку "более 2 месяцев не выполняет свои функции".

Источник: Facebook Геруса

Детали: Герус, в частности, подчеркнул, что его увольнение не связано с дракой с бывшим нардепом, лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко.

Прямая речь: "С конца августа я не посетил ни одно заседание Кабмина, то есть де-факто уже более 2 мес не выполняю функции представителя президента в Кабмине.

Думаю, никогда в истории Украины народный депутат-председатель комитета не выполнял таких функций представителя, потому что это нереально. Поэтому всякие сенсационно конспирологические версии, в том числе связанные инцидентом с (пока) дважды судимым безработным гражданином О.Ля., это действительно весело :)".

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя президента в Кабинете министров и назначил на эту должность Алексея Перевезенцева (вне штата).

Предыстория: