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Лавров называют инициативы Зеленского миролюбивыми, но ему мешают "неонацисты"

Понедельник, 11 ноября 2019, 13:34

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новая украинская власть внедряет "миролюбивые инициативы", но ей мешают украинские "неонацисты".

Источник: российское издание ТАСС

Прямая речь: "Ведущие европейские державы пошли на поводу у тех, кто захватил незаконно власть, и кто последовательно поощряет и закрывает глаза на продолжающийся рост неонацизма на Украине…

В Европе тоже такие тенденции есть. На Украине неонацисты просто правят бал. Неонацисты сегодня в грош не ставят любые миролюбивые инициативы новой украинской власти".

Детали: Лавров считает, что украинские военные на Донбассе стреляют "по мирному населению, по гражданским объектам, по детским садам, по школам, по деревням и селам" и рядом с ними "работают неонацистские батальоны".

Что было раньше: По его мнению, с приходом к власти Зеленского ситуация на Донбассе изменилась. В то же время, в Кремле считают, что говорить о встрече в "нормандском формате" на уровне глав государств до конца 2019 года преждевременно.

Знать больше: Уйти или остаться. Поможет ли разведение войск закончить войну на Донбассе

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Предыстория:

  • 29 октября глава МИД Украины заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал, а 9 ноября началось разведение в Петровском.
  • Россия выдвинула условие для встречи лидеров Украины и РФ: для этого Киев должен подписать так называемую "формулу Штайнмайера", которую согласовали на встрече в сентябре советники президентов.
  • Разведение сил в Петровском и Золотом также является условием для проведения саммита "нормандской четверки".

Темы: ЛавровРосcияУкраинаДонбасс
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