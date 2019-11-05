Кремль называет встречу нормандской четверки до конца года "преждевременной"

1495 просмотров
Вторник, 5 ноября 2019, 14:34

В Кремле считают, что говорить о встрече в "нормандском формате" на уровне глав государств до конца 2019 года преждевременно.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российское издание ТАСС

Прямая речь: "Позиция России по нормандскому формату неизменна и последовательна. Россия и президент Владимир Путин выступают за продолжение работы в нормандском формате. Хотим как можно скорее провести саммит, но вместе с тем считаем, что этот саммит должен быть хорошо подготовлен для обеспечения соответствующей результативности".

На вопрос о том, возможно ли проведение саммита до конца года, Песков заявил: "Пока преждевременно говорить, пока по-прежнему очень много вопросов остается на повестке дня".

Детали: Спикер Путина отказался говорить о содержании документа, который может быть принят по итогам будущего саммита.

Почему это важно: Для встречи в нормандском формате Россия выдвинула определенные условия - подписать "формулу Штайнмайера", разведение в Золотом и Петровском.

Украинская сторона выполнила почти все условия. Разведение в Петровском планируется в ноябре, при 7-мидневном режиме тишины.

Таким образом Россия блокирует встречу лидеров стран "нормандской четверки".

Предыстория: Ранее в Кремле заявляли, что подготовка к саммиту "нормандской четверки "невозможна" из новых подходах и запросы одной из сторон".

При этом 3 ноября Песков заявил, что Путин заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины в "нормандском формате" при срочной необходимости.

Читайте также: Пристайко: "Нормандская встреча" в ноябре - последний шанс "Минска"

Уйти или остаться. Поможет ли разведения войск закончить войну на Донбассе

Напомним:

  • Россия выдвинула условие для встречи лидеров Украины и РФ - подписать так называемую "формулу Штайнмайера".
  • Еще одним из условий для проведения саммита "нормандской четверки" является разведение сил в Золотом и Петровском.
  • Процесс разведения в Золотом, несмотря на то, что его началу должен был предшествовать 7-дневный режим прекращения огня, начался 29 октября и уже завершился.

Темы: Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Начальника российской разведки уволили за провалы по Украине – СБУ 5 ноября 2019, 14:02
Путин дал орден болгарину, подозреваемому в шпионаже в пользу РФ 5 ноября 2019, 13:44
В России собрались вернуть понятие "военная тайна" – СМИ 5 ноября 2019, 13:14
Все новости
Главные новости
"Свободовец" Кривецкий получил земли АТОшников на Львовщине
$100 тысяч взятки для НАБУ: глава лесхоза откупился от СИЗО 5 миллионами
У полтавских бизнесменов отобрали сумки с 12 миллионами под Одессой
Электричество для населения подорожает – новый глава Нацкомиссии по тарифам
Все новости
здоровье

Почему йога может вредить: объясняет физиотерапевт

безопасность

Автокресло: как ездить с ребенком в такси, как выбрать свое и есть ли альтернативы

еда

Почему грибы полезны

Поиск по сайту
Архив
Весь архів