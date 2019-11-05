Кремль называет встречу нормандской четверки до конца года "преждевременной"

В Кремле считают, что говорить о встрече в "нормандском формате" на уровне глав государств до конца 2019 года преждевременно.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российское издание ТАСС

Прямая речь: "Позиция России по нормандскому формату неизменна и последовательна. Россия и президент Владимир Путин выступают за продолжение работы в нормандском формате. Хотим как можно скорее провести саммит, но вместе с тем считаем, что этот саммит должен быть хорошо подготовлен для обеспечения соответствующей результативности".

На вопрос о том, возможно ли проведение саммита до конца года, Песков заявил: "Пока преждевременно говорить, пока по-прежнему очень много вопросов остается на повестке дня".

Детали: Спикер Путина отказался говорить о содержании документа, который может быть принят по итогам будущего саммита.

Почему это важно: Для встречи в нормандском формате Россия выдвинула определенные условия - подписать "формулу Штайнмайера", разведение в Золотом и Петровском.

Украинская сторона выполнила почти все условия. Разведение в Петровском планируется в ноябре, при 7-мидневном режиме тишины.

Таким образом Россия блокирует встречу лидеров стран "нормандской четверки".

Предыстория: Ранее в Кремле заявляли, что подготовка к саммиту "нормандской четверки "невозможна" из новых подходах и запросы одной из сторон".

При этом 3 ноября Песков заявил, что Путин заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины в "нормандском формате" при срочной необходимости.

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Напомним: