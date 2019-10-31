Лавров о Донбассе: С приходом Зеленского ситуация изменилась

Россия рассчитывается, что президент Украины Владимир Зеленский обеспечит выполнение своих приказов по разведению сил в Золотом, и войска разведут по всей линии соприкосновения.

Источник: ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова

Прямая речь: "В Станице Луганской разведение пусть не сразу и непросто, но состоялось. Началось разведение сил и средств в Золотом. Действительно, национальные батальоны, так называемые добровольческие, где ультрарадикалы собрались, заявляют, что они никуда не уйдут и не будут выпускать Вооруженные силы Украины, но мы надеемся, что президент Зеленский как верховный главнокомандующий обеспечит выполнение своих приказов".

Детали: В четверг Лавров встречался с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томасом Гремингером.

Он напомнил, что договоренность о разведении сил и средств на трех пилотных участках – Станице Луганской, Петровском и Золотом – была достигнута еще 3 года назад на саммите "нормандской четверки" в Берлине.

Но, по словам Лаврова, все это время у России создавалось впечатление, что бывший президент Украины Петро Порошенко "хочет не разводить силы и средства, а "разводить" мировое сообщество", когда он озвучивал разные "искусственные причины", которые отодвигали разведение.

Лавров указал, что с приходом к власти Зеленского ситуация действительно изменилась, и сейчас они "движутся в правильном направлении".

По словам министра иностранных дел РФ, они хотят добиться разведения сил и средств по всей линии соприкосновения и прекратить нарушения режима прекращения огня.

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