Лавров о Донбассе: С приходом Зеленского ситуация изменилась

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Четверг, 31 октября 2019, 16:11

Россия рассчитывается, что президент Украины Владимир Зеленский обеспечит выполнение своих приказов по разведению сил в Золотом, и войска разведут по всей линии соприкосновения.  

Источник: ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова

Прямая речь: "В Станице Луганской разведение пусть не сразу и непросто, но состоялось. Началось разведение сил и средств в Золотом. Действительно, национальные батальоны, так называемые добровольческие, где ультрарадикалы собрались, заявляют, что они никуда не уйдут и не будут выпускать Вооруженные силы Украины, но мы надеемся, что президент Зеленский как верховный главнокомандующий обеспечит выполнение своих приказов".

Детали: В четверг Лавров встречался с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томасом Гремингером.

Он напомнил, что договоренность о разведении сил и средств на трех пилотных участках – Станице Луганской, Петровском и Золотом – была достигнута еще 3 года назад на саммите "нормандской четверки" в Берлине.

Но, по словам Лаврова, все это время у России создавалось впечатление, что бывший президент Украины Петро Порошенко "хочет не разводить силы и средства, а "разводить" мировое сообщество", когда он озвучивал разные "искусственные причины", которые отодвигали разведение.

Лавров указал, что с приходом к власти Зеленского ситуация действительно изменилась, и сейчас они "движутся в правильном направлении".

По словам министра иностранных дел РФ, они хотят добиться разведения сил и средств по всей линии соприкосновения и прекратить нарушения режима прекращения огня.

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Предыстория:

  • 29 октября глава МИД Украины заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал.
  • Спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик подтвердил, что в Золотом возобновили разведение сил.
  • 29 октября командующий Объединенными силами Владимир Кравченко сообщил, что разведение войск в районе Золотого-4 будет проходить в течение трех суток.
  • При этом еще 27 октября сообщалось об обстреле боевиков "неподалеку Золотого-4 (в пределах участка разведения) – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".
  • 29 октября в ООС сообщили, что боевики 5 раз стреляли в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4)", но позже военные заявили, что обстрел в этом районе "произошел не в зоне разведения сил и средств".
  • Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон также сообщала, что вечером 28 октября в направлении Золотого-4 стреляли по жилым домам.
  • 31 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение в Петровском начнется 4 ноября, при условии соблюдения семидневного режима тишины.

Темы: Лавров Росcия Разведение сил Донбасс


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