Социолог рассказал, как опрашивали людей в ОРДЛО

Директор "Нью-имидж маркетинг групп" Олег Синаюк рассказал, как его компания смогла опросить жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Источник: Украинская правда

Детали: Интервьюеров всего было около двух десятков. Они ехали на Донбасс по одному – из Харькова, Сум, Днепра, Полтавы.

У каждого был свой маршрут. Анкеты печатались на местах.

По словам Синаюка, у них была легенда "без привязки к какой-либо власти". Она должна была "максимально расслабить" респондентов.

По его мнению директора, легенда сработала, потому что отвечать на вопросы отказались лишь 22% человек.

Труднее всего было в Луганске и Донецке.

Синаюк также отметил, что никто из участников проекта не заметил, чтобы среди людей, которые отвечали на вопросы, "была какая-то запуганность".

Однако, по его словам, интервьюеры избегали "ветеранов войны" и людей, которые, как им казалось, могли вызвать милицию.

Что было ранее: 10 ноября "Нью-имидж маркетинг групп" совместно с Украинским институтом будущего и "Зеркалом недели. Украина" обнародовали опрос, проведенный с 7 по 31 октября 2019 года.

Методом face-to-face опросили 1606 респондентов: 800 – в неподконтрольной части Луганской области и 806 – в неподконтрольной части Донецкой области.

В частности, социологи узнали, что думают жители оккупированного Донбасса о президенте Украины Владимире Зеленском.

Также спросили, каким они видят статус ДНР/ЛНР и Донбасса в целом.

Подробно об исследовании в материале УП: Хотеть в Россию и доверять Путину. Можно ли проводить опрос в условиях оккупации