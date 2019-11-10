К Зеленскому в ОРДЛО относятся как к Януковичу - "плохо" и "очень плохо"

Очень хорошего или хорошего мнения о президенте Украины Владимире Зеленском - 19% жителей оккупированного Донбасса (1,9 и 17,2% соответственно), скорее плохого или очень плохого - 78,9% (49,6 и 29,3% соответственно).

Источник: Результаты количественного исследования общественного мнения на оккупированных территориях, проведенное с 7 по 31 октября компанией "Нью имидж маркетинг групп" и обнародованного в "Зеркале недели"

Детали: Общий показатель тех, кто "очень хорошего мнения" о Зеленском - 1,9% (среди тех, кто смотрит украинское ТВ - 3,3%, среди тех, кто не смотрит - 1,3%).

"Скорее хорошего мнения" - 17,2% (18,6 и 16,8% соответственно). "Скорее плохого мнения" - 49,6% (54,3 и 47,8% соответственно). "Очень плохого мнения" о Зеленском - 29,3% опрошенных (23,2 и 31,8% соответственно).

Показатели Зеленского совпадают с оценкой отношения к беглому президенту Виктору Януковичу, который получил от соотечественников поддержку на уровне 19%, не поддерживают его 80% опрошенных.

Виктора Медведчука считают авторитетом для себя в ОРДЛО 25% опрошенных, "очень хорошего мнения" о нем 4,9%, "скорее, хорошего" 28,3%. При этом 56% не доверяют. У лидера Оппоблока - За Життя Юрия Бойко 34,6% поддержки, "очень хорошего мнения" о нем 4,3%, "своим" его считают 52%. Сергея Таруту поддерживают 6,6%, не поддерживают 61,5%. Про Александра Вилкула "скорее, хорошего мнения" придерживаются 11%, 0,6% - "очень хорошего", половина опрошенных думают о нем "плохо" или "очень плохо", 36% вообще о таком не слышали. О Ринате Ахметове "очень хорошего мнения" 3,1% опрошенных, "скорее, хорошего" - 29,6%, почти 65% - "скорее, плохого" и "очень плохого" (47,2 и 17% соответственно). Относительно Бориса Колесникова 58,4% придерживаются "скорее, плохого мнения".

"Скорее, хорошо" к Леониду Кучме относятся 11,4%, "скорее, плохо" - 43,8%, "очень плохо" - 42%.

Святославу Вакарчуку лояльны более 11% опрошенных, 2,1% из которых относятся к нему "очень хорошо", 9,4% "скорее, хорошо". "Скорее, плохого мнения" о нем 41,8%, совсем отказывают в доверии 33,8%.

К Юлии Тимошенко "скорее, хорошо" относятся 3,4% жителей ОРДЛО, не доверяют 32,3%, 62,8% хотят "оградить ее колючей проволокой", к Виктору Ющенко - "скорее плохо" или "очень плохо" относятся 40,8 и 53,2%, соответственно, "очень хорошего мнения" о нем 0,7%, "скорее, хорошего" 4%.

О Петре Порошенко почти 97% сформировали "плохое" и "очень плохое отношение (18 и 78,6% соответственно), "очень хорошего мнения" - 0,7% опрошенных, "скорее, хорошего"- 1,4%.

Об отношении к Зеленскому за последние месяцы, которое "сильно улучшилось - он делает больше, чем обещал", заявили 2,7%; "Немного улучшилось" - 7,9%; "Не изменилось" - 44,8%; "Ухудшилось - его действия вызывают опасения" - 22,9%.

Разочаровал Зеленский, из-за чего отношение к нему "значительно ухудшилось" 20,5% опрошенных. Наблюдая за действиями Зеленского в последние месяцы, 11% почувствовали оптимизм, 43% - пессимизм.

То, что Зеленскому удастся улучшить социально-экономические условия, считают "очень вероятным" 1,4% опрошенных. 13,3% "предполагают такую ​​возможность", а 85% считают "маловероятным" и "очень маловероятным" повышение социально-экономического уровня президентом.

Что Зеленский принесет мир в регион, считают "очень вероятным" только 1,7% респондентов. 12,5% полагают, что это "вероятно". Не связывают с Зеленским надежд на мир в регионе 59%, 26,5% категорически отказывают украинскому президенту в этой потенции.

В способность Зеленского успешно провести переговоры с Россией верят 2,4 и 12,4% опрошенных ("очень вероятно" и "скорее вероятно" соответственно). 61,3% в этом сильно сомневаются, 23,8% считают успех в переговорах с Путиным "очень маловероятным".

23% опрошенных считают "очень вероятным", что "обещания Владимира Зеленского в вопросах мира и переговоров с РФ расходятся с реальными действиями". 48,6% считают подвох "скорее вероятным". В искренность президента почти поверили 17,9%, а абсолютно поверили 10%.

В ходе исследования было опрошено 1606 респондентов, 800 на неподконтрольной части Луганской, 806 - на неподконтрольной части Донецкой областей.

Для расчетов выборки были использованы официальные статистические данные 2014 года, скорректированные с учетом имеющихся демографических данных ВПЛ, которые покинули неподконтрольные территории. Интервью face-to-face проводились в домохозяйствах респондентов по структурированной анкете.

Погрешность результатов не превышает 3,2%.

Напомним,