К Зеленскому в ОРДЛО относятся как к Януковичу - "плохо" и "очень плохо"

Очень хорошего или хорошего мнения о президенте Украины Владимире Зеленском - 19% жителей оккупированного Донбасса (1,9 и 17,2% соответственно), скорее плохого или очень плохого - 78,9% (49,6 и 29,3% соответственно).

Источник: Результаты количественного исследования общественного мнения на оккупированных территориях, проведенное с 7 по 31 октября компанией "Нью имидж маркетинг групп" и обнародованного в "Зеркале недели"

Детали: Показатели Зеленского совпадают с оценкой отношения к беглому президенту Виктору Януковичу, который получил от соотечественников поддержку на уровне 19%, не поддерживают его 80% опрошенных.

Общий показатель тех, кто "очень хорошего мнения" о Зеленском - 1,9% (среди тех, кто смотрит украинское ТВ - 3,3%, среди тех, кто не смотрит - 1,3%).

"Скорее хорошего мнения" - 17,2% (18,6 и 16,8% соответственно). "Скорее плохого мнения" - 49,6% (54,3 и 47,8% соответственно). "Очень плохого мнения" о Зеленском - 29,3% опрошенных (23,2 и 31,8% соответственно).

Об отношении к Зеленскому за последние месяцы, которое "сильно улучшилось - он делает больше, чем обещал", заявили 2,7%; "Немного улучшилось" - 7,9%; "Не изменилось" - 44,8%; "Ухудшилось - его действия вызывают опасения" - 22,9%.

Разочаровал Зеленский, из-за чего отношение к нему "значительно ухудшилось" 20,5% опрошенных. Наблюдая за действиями Зеленского в последние месяцы, 11% почувствовали оптимизм, 43% - пессимизм.

То, что Зеленскому удастся улучшить социально-экономические условия, считают "очень вероятным" 1,4% опрошенных. 13,3% "предполагают такую ​​возможность", а 85% считают "маловероятным" и "очень маловероятным" повышение социально-экономического уровня президентом.

Что Зеленский принесет мир в регион, считают "очень вероятным" только 1,7% респондентов. 12,5% полагают, что это "вероятно". Не связывают с Зеленским надежд на мир в регионе 59%, 26,5% категорически отказывают украинскому президенту в этой потенции.

В способность Зеленского успешно провести переговоры с Россией верят 2,4 и 12,4% опрошенных ("очень вероятно" и "скорее вероятно" соответственно). 61,3% в этом сильно сомневаются, 23,8% считают успех в переговорах с Путиным "очень маловероятным".

23% опрошенных считают "очень вероятным", что "обещания Владимира Зеленского в вопросах мира и переговоров с РФ расходятся с реальными действиями". 48,6% считают подвох "скорее вероятным". В искренность президента почти поверили 17,9%, а абсолютно поверили 10%.

В ходе исследования было опрошено 1606 респондентов, 800 на неподконтрольной части Луганской, 806 - на неподконтрольной части Донецкой областей.

Для расчетов выборки были использованы официальные статистические данные 2014 года, скорректированные с учетом имеющихся демографических данных ВПЛ, которые покинули неподконтрольные территории. Интервью face-to-face проводились в домохозяйствах респондентов по структурированной анкете.

Погрешность результатов не превышает 3,2%.