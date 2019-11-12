Арахамия говорит, что стену на Донбассе Зеленскому не простят никогда

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечает, что утрату оккупированных территорий украинцы не простят президенту страны.

Об этом он рассказал в интервью Liga.net.

Комментируя исследование "Зеркала недели" о настроениях на Донбассе, Арахамия отметил, что эта статистика его расстроила.

"Первая мысль: хорошо бы эту статистику подтвердить еще какими-то источниками. Но я склонен ей больше верить, чем не верить. Что с этим делать? Для того, что выиграть умы, надо на них воздействовать. Надо делать телеканалы и сайты. Смена менталитета – дело не быстрое", – сказал глава фракции.

На ремарку, что может это еще говорит о том, что надо ставить стену, ведь проект Зеленского о реинтеграции рассыпается, Арахамия сказал:

"Если вы поставите стену и де-факто признаете утрату территорий - вам этого не простят никогда".

На ремарку журналиста, что не Зеленский их потерял, Арахамия также отметил:

"Всегда запомнят, при ком это было. Это история, в которую не будет включаться ни один из политиков в этом мире".

Подробно об исследовании ЗН читайте в материале УП: Хотеть в Россию и доверять Путину. Можно ли проводить опрос в условиях оккупации

Напомним: