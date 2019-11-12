Арахамия говорит, что стену на Донбассе Зеленскому не простят никогда
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечает, что утрату оккупированных территорий украинцы не простят президенту страны.
Об этом он рассказал в интервью Liga.net.
Комментируя исследование "Зеркала недели" о настроениях на Донбассе, Арахамия отметил, что эта статистика его расстроила.
"Первая мысль: хорошо бы эту статистику подтвердить еще какими-то источниками. Но я склонен ей больше верить, чем не верить. Что с этим делать? Для того, что выиграть умы, надо на них воздействовать. Надо делать телеканалы и сайты. Смена менталитета – дело не быстрое", – сказал глава фракции.
На ремарку, что может это еще говорит о том, что надо ставить стену, ведь проект Зеленского о реинтеграции рассыпается, Арахамия сказал:
"Если вы поставите стену и де-факто признаете утрату территорий - вам этого не простят никогда".
На ремарку журналиста, что не Зеленский их потерял, Арахамия также отметил:
"Всегда запомнят, при ком это было. Это история, в которую не будет включаться ни один из политиков в этом мире".
Подробно об исследовании ЗН читайте в материале УП: Хотеть в Россию и доверять Путину. Можно ли проводить опрос в условиях оккупации
Напомним:
- 9 ноября издание "Зеркало недели" обнародовало совместное с Украинским институтом будущего исследование общественного мнения в ОРДЛО. Опрос проводила "Нью-имидж маркетинг групп" с 7 по 31 октября 2019 года.
- Результаты этого исследования показывают, что очень хорошего или хорошего мнения о президенте Украины Владимире Зеленском – 19% жителей оккупированного Донбасса, скорее плохого или очень плохого – 78,9%.
- Кроме того, 50,9% жителей оккупированных территорий считают, что нынешние территории ОРДЛО должны стать частью России, 13,4% – "частью России, но с особым статусом".
- По мнению жителей ОРДЛО, за конфликт на востоке Украины в большей степени ответственна украинская власть после Майдана и местные активисты, а также США.
- Наибольшим доверием у жителей ОРДЛО пользуется президент РФ Владимир Путин.
- В то же время, 57,8% жителей временно неподконтрольных Украины территорий Донецкой и Луганской областей назвали себя гражданами Украины.