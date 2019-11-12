Арахамия говорит, что стену на Донбассе Зеленскому не простят никогда

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Вторник, 12 ноября 2019, 13:10

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечает, что утрату оккупированных территорий украинцы не простят президенту страны.

Об этом он рассказал в интервью Liga.net.

Комментируя исследование "Зеркала недели" о настроениях на Донбассе, Арахамия отметил, что эта статистика его расстроила.

"Первая мысль: хорошо бы эту статистику подтвердить еще какими-то источниками. Но я склонен ей больше верить, чем не верить. Что с этим делать? Для того, что выиграть умы, надо на них воздействовать. Надо делать телеканалы и сайты. Смена менталитета – дело не быстрое", – сказал глава фракции.

На ремарку, что может это еще говорит о том, что надо ставить стену, ведь проект Зеленского о реинтеграции рассыпается, Арахамия сказал:

"Если вы поставите стену и де-факто признаете утрату территорий - вам этого не простят никогда".

На ремарку журналиста, что не Зеленский их потерял, Арахамия также отметил:

"Всегда запомнят, при ком это было. Это история, в которую не будет включаться ни один из политиков в этом мире".

Подробно об исследовании ЗН читайте в материале УП: Хотеть в Россию и доверять Путину. Можно ли проводить опрос в условиях оккупации

Напомним:

  • 9 ноября издание "Зеркало недели" обнародовало совместное с Украинским институтом будущего исследование общественного мнения в ОРДЛО. Опрос проводила "Нью-имидж маркетинг групп" с ​​7 по 31 октября 2019 года.
  • Результаты этого исследования показывают, что очень хорошего или хорошего мнения о президенте Украины Владимире Зеленском – 19% жителей оккупированного Донбасса, скорее плохого или очень плохого – 78,9%.
  • Кроме того, 50,9% жителей оккупированных территорий считают, что нынешние территории ОРДЛО должны стать частью России, 13,4% – "частью России, но с особым статусом".
  • По мнению жителей ОРДЛО, за конфликт на востоке Украины в большей степени ответственна украинская власть после Майдана и местные активисты, а также США.
  • Наибольшим доверием у жителей ОРДЛО пользуется президент РФ Владимир Путин.
  • В то же время, 57,8% жителей временно неподконтрольных Украины территорий Донецкой и Луганской областей назвали себя гражданами Украины.

Темы: Донбасс Зеленский


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