Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Арахамия говорит, что стену на Донбассе Зеленскому не простят никогда

Вторник, 12 ноября 2019, 12:10

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечает, что утрату оккупированных территорий украинцы не простят президенту страны.

Об этом он рассказал в интервью Liga.net.

Комментируя исследование "Зеркала недели" о настроениях на Донбассе, Арахамия отметил, что эта статистика его расстроила.

"Первая мысль: хорошо бы эту статистику подтвердить еще какими-то источниками. Но я склонен ей больше верить, чем не верить. Что с этим делать? Для того, что выиграть умы, надо на них воздействовать. Надо делать телеканалы и сайты. Смена менталитета – дело не быстрое", – сказал глава фракции.

На ремарку, что может это еще говорит о том, что надо ставить стену, ведь проект Зеленского о реинтеграции рассыпается, Арахамия сказал:

"Если вы поставите стену и де-факто признаете утрату территорий - вам этого не простят никогда".

На ремарку журналиста, что не Зеленский их потерял, Арахамия также отметил:

"Всегда запомнят, при ком это было. Это история, в которую не будет включаться ни один из политиков в этом мире".

Подробно об исследовании ЗН читайте в материале УП: Хотеть в Россию и доверять Путину. Можно ли проводить опрос в условиях оккупации

Напомним:

  • 9 ноября издание "Зеркало недели" обнародовало совместное с Украинским институтом будущего исследование общественного мнения в ОРДЛО. Опрос проводила "Нью-имидж маркетинг групп" с ​​7 по 31 октября 2019 года.
  • Результаты этого исследования показывают, что очень хорошего или хорошего мнения о президенте Украины Владимире Зеленском – 19% жителей оккупированного Донбасса, скорее плохого или очень плохого – 78,9%.
  • Кроме того, 50,9% жителей оккупированных территорий считают, что нынешние территории ОРДЛО должны стать частью России, 13,4% – "частью России, но с особым статусом".
  • По мнению жителей ОРДЛО, за конфликт на востоке Украины в большей степени ответственна украинская власть после Майдана и местные активисты, а также США.
  • Наибольшим доверием у жителей ОРДЛО пользуется президент РФ Владимир Путин.
  • В то же время, 57,8% жителей временно неподконтрольных Украины территорий Донецкой и Луганской областей назвали себя гражданами Украины.

Темы: ДонбассЗеленскийАрахамия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Донбасс
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
Последние новости
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
Все новости...
Реклама: