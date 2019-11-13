Суд арестовал экс-чиновницу НБУ по делу о кредите VAB

Высший антикоррупционный суд взял под стражу на 60 дней бывшего директора генерального департамента банковского надзора Национального банка Аллу Шульга в деле о присвоении стабилизационного кредита для "VAB Банка".

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Согласно решению суда, Шульга может выйти под залог в 15 миллионов гривен.

Решение в суде ВАКС приняли поздно вечером 12 ноября. В суде также отметили, что 13 ноября объявят решение о мере пресечения одному из подозреваемых по делу о завладении средствами стабилизационного кредита НБУ.

Шульга одна из 8-ми подозреваемых по делу о присвоении 1,2 млрд гривен кредита "VAB Банка", однако следствие считает, что к схеме могут быть причастны более 15 человек.

В частности, правоохранители планируют вручить подозрение бывшему владельцу "ВиЭйБи банка" Олегу Бахматюку.

Также могут привлечь к ответственности членов правления НБУ, которые принимали решение о кредите банку.

Следствие считает, что в 2014 году бенефициар VAB Банка Олег Бахматюк вступил в сговор с первым заместителем главы НБУ Александром Писаруком о выдаче миллиардного кредита под залог имущества, стоимость которого завысили.

12 ноября владелец аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк заявил, что планирует вернуться в Украину и предлагает поэтапно погасить 8 миллиардов гривен долгов принадлежащим ему и выведенным с рынка банкам VAB Банк и "Финансовая инициатива" и внести 500 миллионов гривен гарантийного взноса.

Что было раньше: 11-12 ноября детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили 8 лицам о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".

Среди подозреваемых – Александр Писарук, который в 2014-2015 годах работал первым замглавы Нацбанка Валерии Гонтаревой и отвечал за банковский надзор, а сейчас председатель правления Райффайзен Банка Аваль.

Обвинение будет ходатайствовать об аресте Писарука с альтернативой внесения 30 млн грн залога.

Среди других подозреваемых:

экс-директор Генерального департамента банковского надзора;

бывший и.о. начальника управления НБУ по Киеву и Киевской обл.;

экс-глава наблюдательного совета ПАО "ВиЭйБи Банк";

экс-заместитель председателя правления ПАО "ВиЭйБи Банк";

три должностных лица частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами ОАО "ВиЭйБи Банк";

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