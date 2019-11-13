Кандидат от "Евросолидарности" объяснила, почему "пропустила" Вятровича в Раду

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Среда, 13 ноября 2019, 12:03

Член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Наталья Бойко, которая должна зайти в Верховную Раду по списку "Европейской солидарности" вместо Ирины Луценко, говорит, что отказалась от мандата, чтобы продолжить работу в энергетической сфере.

Источник: Facebook-страница Бойко

Детали: По словам Бойко, в течение 10 последних лет она профессионально развивается в энергетической сфере - "от первого шага в юриспруденции, консалтинге и проектной работе в частном секторе до нынешней помощи государству с внедрением реформ". Именно в этой сфере она видит свою дальнейшую работу. По ее словам, решение она приняла давно, и для близких и коллег "оно не было новостью".

Прямая речь: "Мы только на очень раннем этапе реформирования энергетических рынков. Мы еще не завершили реформу государственных компаний. Только начали наработки общего плана для энергетики и климата. Нам еще нужно найти эффективные механизмы для достижения энергетической независимости. Нам нужно укреплять основы энергетической безопасности. Нам нужно отстаивать место Украины в геополитической игре – как в борьбе против "Nord Stream 2", так и в сохранении транзита и усиление роли в регионе.

Я чувствую, что могу сейчас быть более полезной во внедрении этих ключевых изменений, помогая в реформах. Здесь я сейчас могу быть более эффективной и дальше профессионально развиваться в сфере энергетики".

Дополнительно: Бойко обнародовала фото и указала, что 12 ноября в 17:30 занесла в Центральную избирательную комиссию заявление об отказе от мандата народного депутата.

 

Что было ранее: Луценко попросила о досрочном прекращении полномочий нардепа по состоянию здоровья. 12 ноября Верховная Рада удовлетворила ее заявление. Следующей в списке партии "Евросолидарность" была Наталья Бойко, но нардепом станет не она, а экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Справка: Наталья Бойко вместе с Юлией Ковалив 11 сентября 2019 года была избрана членом наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" как представитель государства.

До 29 сентября она занимала должность заместителя министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции.

Была №24 в избирательном списке партии Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Украинская правда
Темы: Европейская солидарность Верховная Рада


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