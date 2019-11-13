Гончарук о продаже земли: Не можем удовлетворить всех, будем балансировать

Премьер-министр Алексей Гончарук отмечает, что удовлетворить все стороны в вопросе продажи земли не удастся, но без земельной реформы жизнь селян не улучшить.

Источник: пост Гончарука в Facebook

Прямая речь: "1,5 миллиона украинцев уже умерли, так и не получив никакой прибыли от своей земли, они не смогли даже передать пай по наследству своим детям. Я не хочу, чтобы такая же судьба была и у почти 6 млн пайщиков, у которых пока есть земля!

Сегодня парламент может в первом чтении рассмотреть законопроекты об обороте земли. Обращаюсь к ним за поддержкой. Для всех нас и для Украины это очень важно.

Прежде чем выносить эти законопроекты на рассмотрение общественности, мы проводили многочисленные консультации и переговоры, отрабатывали несколько десятков возможных сценариев. Затем в течение двух месяцев у нас был постоянный диалог, как со сторонниками, так и с противниками этой инициативы с целью поиска общего знаменателя.

Мы не можем удовлетворить всех, наша задача – балансировать интересы всех стейкхолдеров (а не одной определенной группы), устанавливать прозрачные правила игры и поддержать честную конкуренцию. Эта реформа проводится, в первую очередь, для украинцев и в интересах украинцев".

Детали: Премьер-министр заявил, что "земельная реформа – это не о распродаже земли, это о восстановлении справедливости и о правах человека самостоятельно решать, что делать со своим паем: продать, работать на нем или сдавать в аренду".

"Мы – не старые политики, которые уже восемь созывов подряд из года в год продлевали мораторий, поощряя за бесценок продавать через "серые" схемы землю и сдавать ее в аренду за копейки", – отметил Гончарук.

"Мы не можем сделать жизнь миллионов граждан, живущих в селах, лучше, если не будем ничего менять и не станем давать возможность людям самостоятельно распоряжаться своей землей. Земельная реформа – это наш вызов!", – добавил он.

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