Полиция зачистила палатку митингующих под Нацбанком

Около двух десятков правоохранителей в полной амуниции демонтировали армейскую палатку под зданием Нацбанка на улице Институтской в ​​Киеве и потолкались с митингующими.

Источник: видео "Стоп коррупции" в Facebook, пресс-служба полиции Киева

Дословно полиция: "Утром представители общественной организации начали акцию под стенами Нацбанка. При этом они установили военную палатку, которая препятствовала свободному движению пешеходов и заняла часть дороги.

Правоохранители обратились к организаторам акции с просьбой демонтировать палатку. Участники мероприятия отказались выполнять требование полицейских.

Поэтому правоохранители демонтировали палатку самостоятельно, при этом возникла толкотня".

Детали: Утром под Нацбанком собрались несколько десятков человек, которые требовали отставки главы НБУ Якова Смолия после задержания работников банка Национальным антикоррупционным бюро.

Как видно с видео, участники акции не перекрывали проход перед Нацбанком и движение по Институтской.

После демонтажа палатки правоохранителями, митингующие обратились в полицию с заявлением о ее повреждении, поэтому на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Печерском управлении полиции.

Сейчас проводится проверка, по результатам которой событию будет дана правовая квалификация.

Что было раньше: 12 ноября председатель Национального банка Яков Смолий прервал служебную заграничную командировку и возвращается в Украину в связи с задержанием НАБУ бывших и действующих чиновников НБУ в рамках дела о завладении 1,2 миллиарда гривен кредита, предоставленного ОАО "ВиЭйБи Банк".

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