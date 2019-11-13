Полиция зачистила палатку митингующих под Нацбанком

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Среда, 13 ноября 2019, 12:19

Около двух десятков правоохранителей в полной амуниции демонтировали армейскую палатку под зданием Нацбанка на улице Институтской в ​​Киеве и потолкались с митингующими.

Источник: видео "Стоп коррупции" в Facebook, пресс-служба полиции Киева

Дословно полиция: "Утром представители общественной организации начали акцию под стенами Нацбанка. При этом они установили военную палатку, которая препятствовала свободному движению пешеходов и заняла часть дороги.

 

Правоохранители обратились к организаторам акции с просьбой демонтировать палатку. Участники мероприятия отказались выполнять требование полицейских.

Поэтому правоохранители демонтировали палатку самостоятельно, при этом возникла толкотня".

Детали: Утром под Нацбанком собрались несколько десятков человек, которые требовали отставки главы НБУ Якова Смолия после задержания работников банка Национальным антикоррупционным бюро.

Как видно с видео, участники акции не перекрывали проход перед Нацбанком и движение по Институтской.

После демонтажа палатки правоохранителями, митингующие обратились в полицию с заявлением о ее повреждении, поэтому на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Печерском управлении полиции.

Сейчас проводится проверка, по результатам которой событию будет дана правовая квалификация.

Что было раньше: 12 ноября председатель Национального банка Яков Смолий прервал служебную заграничную командировку и возвращается в Украину в связи с задержанием НАБУ бывших и действующих чиновников НБУ в рамках дела о завладении 1,2 миллиарда гривен кредита, предоставленного ОАО "ВиЭйБи Банк".

Узнать больше: Как одной подписью разрушить дело против Бахматюка на 1,2 миллиарда

Дело Бахматюка. Почему НАБУ задержало экс-зама Гонтаревой и банкиров бизнесмена

Предыстория:

  • В октябре 2014 года Нацбанк выделил "ВиЭйБи Банку" стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн. "ВиЭйБи" принадлежал владельцу аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку.
  • В ноябре 2014 года НБУ признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения было принято в марте 2015 года.
  • НАБУ начало расследовать дело Бахматюка в октябре 2016 года.
  • Когда следователи вышли на финишную прямую, генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию
  • Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале стороннего предприятия и были затоплены.
  • 11 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 11 ноября задержали 7 человек, подозреваемых в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного в 2014 году Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".
  • Среди задержанных – Александр Писарук, который в 2014-2015 годах работал первым замглавы Нацбанка Валерии Гонтаревой и отвечал за банковский надзор.
  • 12 ноября владелец аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк заявил, что планирует вернуться в Украину и предлагает поэтапно погасить 8 миллиардов гривен долгов принадлежащим ему и выведенным с рынка банкам VAB Банк и "Финансовая инициатива" и внести 500 миллионов гривен гарантийного взноса.

Украинская правда
Темы: полиция акции НБУ


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