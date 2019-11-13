У Зеленского хотят обсудить крымскотатарскую автономию с народом

Вопрос создания национально-территориальной автономии крымскотатарского народа в составе Украины необходимо широко обсудить в украинском обществе.

Источник: постоянный представитель президента Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич на брифинге в Киеве, "Интерфакс-Украина".

Прямая речь: "Что касается самого вопроса возможной автономии, у нас позиция такая, что мы должны вывести этот вопрос на уровень более широкого дискурса, чтобы общество понимало, что имеется в виду, что нет угроз возможного сепаратизма. Сейчас мы видим, что общество не очень понимает, о чем идет речь".

Детали: Кориневич указал, что в представительстве президента знают все те законодательные инициативы, которые не ограничиваются предложенными изменениями в раздел 10 Конституции Украины об Автономной Республике Крым, а и о коренных народах, о статусе крымскотатарского народа.

"Мы работаем над этими вопросами", – отметил он.