У Зеленского хотят обсудить крымскотатарскую автономию с народом

Вопрос создания национально-территориальной автономии крымскотатарского народа в составе Украины необходимо широко обсудить в украинском обществе.

Источник: постоянный представитель президента Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич на брифинге в Киеве, "Интерфакс-Украина".

Прямая речь: "Что касается самого вопроса возможной автономии, у нас позиция такая, что мы должны вывести этот вопрос на уровень более широкого дискурса, чтобы общество понимало, что имеется в виду, что нет угроз возможного сепаратизма. Сейчас мы видим, что общество не очень понимает, о чем идет речь".

Детали: Кориневич указал, что в представительстве президента знают все те законодательные инициативы, которые не ограничиваются предложенными изменениями в раздел 10 Конституции Украины об Автономной Республике Крым, а и о коренных народах, о статусе крымскотатарского народа.

"Мы работаем над этими вопросами", – отметил он.

Предыстория:

Россия аннексировала Автономную республику Крым в феврале-марте 2014 года. Наиболее открыто против аннексии на полуострове выступают крымские татары.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров неоднократно, в июле 2016-го и январе 2017 года, призывал президента и правительство созвать конституционную комиссию для работы по внесению изменений в раздел 10 Конституции Украины.

11 мая 2017 года Конституционная комиссия создала рабочую группу по наработке предложений изменений и дополнений в Конституцию относительно Автономной Республики Крым и города Севастополь.

16 декабря 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что готов внести в Раду предложение о поправках в Конституцию относительно крымскотатарской автономии.

9 августа 2019 года президент Владимир Зеленский высказал одному из лидеров крымских татар Мустафе Джемилеву готовность созвать конституционную комиссию и внести в Верховную Раду законопроект о создании крымскотатарской автономии.

Читайте также Ильми Умеров: Поддержка крымских татар – единственный путь возвращения Крыма Украине

Автономия крымскотатарского народа: пособие для украинца

Крым: автономная бомба