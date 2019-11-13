Простреливаются 6 раз: Минобороны закупило 70% бракованных бронежилетов

Баллистическая экспертиза показала, что простреливаются 70% бронежилетов, которые закупало управления материального обеспечения Минобороны под руководством генерал-майора Дмитрия Марченко.

Источник: телеграмм-канал главы ГБР Романа Трубы

Прямая речь: "Шесть пуль получил солдат и уже понял, что мы - пидорасы".

Эти слова принадлежат генерал-майору, которому ГБР сообщил о подозрении.

Он знал, что бронежилеты содержат необработанные пластины, которые не соответствуют техническим требованиям. Знал, что в части бронежилетов есть пластины, по которым не проводились баллистические испытания, а на часть партии нет протоколов лабораторных испытаний".

Детали: Труба отметил, что зная о недостатках товара, начальник управления материального обеспечения Минобороны генерал-майор Дмитрий Марченко не вернул их, а дал указание подчиненным принимать следующие партии.

Он сообщил, что баллистическая экспертиза, которую провела специализированное государственное учреждение, показала, что простреливаются 70% бронежилетов. Фрагмент экспертизы - на видео.

Труба добавил, что расследование не завершено. Будут новые подозрения.

Что было раньше: 11 ноября генерал-майора, начальника управления материального обеспечения Минобороны Дмитрия Марченко, который подозревается в закупке бракованных бронежилетов, арестовали с правом внесения 76 миллионов гривен залога.

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