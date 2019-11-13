Отопительный сезон: Гончарук попытался запустить Новояворовскую ТЭЦ во Львовской области

Премьер-министр Алексей Гончарук находится в рабочей поездке во Львовской области в связи с задержкой отопления в Новояворовске и Новом Роздоле.

Источник: Укринформ, Урядовий портал

Детали: Сотрудники Новояворовской ТЭЦ требовали решить проблему задолженности по зарплате.

Гончарук попросил их вернуться на рабочие места и обеспечить обслуживание станций. В обмен на это премьер пообещал, что "Нафтогаз тепло" выплатит задолженность, и сказал, что назначит нового руководителя ТЭЦ.

Министерка развития общин и территорий Алена Бабак отметила, что регион получит тепло из Новояворовской электростанции не позднее 18 ноября.

Укринформ

Во Львовской области вместе с Гончаруком находится глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев. После Новояворовска они посетят Новый Роздол, где частично демонтировано оборудование.

Прямая речь Гончарука: "Чем занималась частная компания-управитель все это время - с этим должны разобраться соответствующие правоохранительные органы... В каждой несостоятельности в решении проблемы есть имя и должность. Представители полиции этим занимаются...

...Для этого (выплаты задолженности) мы инициируем передачу ТЭЦ в управление компании группы НАК "Нафтогаз". Это будет происходить в течение двух-трех дней".

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