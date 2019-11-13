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Отопительный сезон: Гончарук попытался запустить Новояворовскую ТЭЦ во Львовской области

Среда, 13 ноября 2019, 21:18
Отопительный сезон: Гончарук попытался запустить Новояворовскую ТЭЦ во Львовской области
kmu.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук находится в рабочей поездке во Львовской области в связи с задержкой отопления в Новояворовске и Новом Роздоле.

Источник: УкринформУрядовий портал

Детали: Сотрудники Новояворовской ТЭЦ требовали решить проблему задолженности по зарплате.

Гончарук попросил их вернуться на рабочие места и обеспечить обслуживание станций. В обмен на это премьер пообещал, что "Нафтогаз тепло" выплатит задолженность, и сказал, что назначит нового руководителя ТЭЦ.

Министерка развития общин и территорий Алена Бабак отметила, что регион получит тепло из Новояворовской электростанции не позднее 18 ноября.

 
Укринформ

Во Львовской области вместе с Гончаруком находится глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев. После Новояворовска они посетят Новый Роздол, где частично демонтировано оборудование.

Прямая речь Гончарука: "Чем занималась частная компания-управитель все это время - с этим должны разобраться соответствующие правоохранительные органы... В каждой несостоятельности в решении проблемы есть имя и должность. Представители полиции этим занимаются...

...Для этого (выплаты задолженности) мы инициируем передачу ТЭЦ в управление компании группы НАК "Нафтогаз". Это будет происходить в течение двух-трех дней".

Предыстория:

  • НАБУ задержало во Львове четырех должностных лиц ООО "Энергия-Новый Роздол", ООО "Энергия-Новояворовск" и ООО "Энергия" по подозрению в завладении свыше 300 млн куб м природного газа НАК "Нафтогаз Украины" на сумму свыше 1,4 млрд грн.
  • Конечными бенефициарами всех трех компаний являются народные депутаты от БПП братья Ярослав и Богдан Дубневичи.
  • Предприятия-владельцы Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ в 2013-2015 годах покупали природный газ у НАК "Нафтогаз Украины" для производства тепловой энергии населению. Для такой категории потребителей "Нафтогаз" продает газ дешевле, чем для коммерческих потребителей.
  • Однако предприятия купили свыше 300 млн куб. м газа по льготной цене, не планируя использовать его для потребностей населения, считают следователи.
  • НКРЭКУ подтвердила, что "Энергия-Новояровск" использовала не по назначению 28,6 млн куб м природного газа в 2014 году и 47,3 — в 2015-м. А "Энергия-Новый Роздол" — 52,3 млн куб м в 2014 году и 53,9 — в 2015-м.
  • Из-за неуплаты компанией ООО "Гарант Энерго М" задолженностей за газоснабжение перед "Нафтогазом" в двух городах Львовской области - Новый Раздел и Новояворовск - появились проблемы с отоплением.
  • "Гарант Энерго М" эксплуатирует имущественные комплексы ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО "Энергия-Новояворовск" на основе соглашений с Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Темы: ГончарукотоплениеЛьвовщина
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