Отопительный сезон: Гончарук попытался запустить Новояворовскую ТЭЦ во Львовской области

Премьер-министр Алексей Гончарук находится в рабочей поездке во Львовской области в связи с задержкой отопления в Новояворовске и Новом Роздоле.

Источник: Укринформ

Детали: Сотрудники Новояворовской ТЭЦ требовали решить проблему задолженности по зарплате.

Гончарук попросил их вернуться на рабочие места и обеспечить обслуживание станций. В обмен на это премьер пообещал, что "Нафтогаз тепло" выплатит задолженность, и сказал, что назначит нового руководителя ТЭЦ.

Министерка развития общин и территорий Алена Бабак отметила, что регион получит тепло из Новояворовской электростанции не позднее 18 ноября.

Укринформ

Во Львовской области вместе с Гончаруком находится глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев. После Новояворовска они посетят Новый Роздол, где частично демонтировано оборудование.

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