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Игорь Мазур вернулся в Украину — омбудсмен

Среда, 13 ноября 2019, 23:36

Задержанный в Польше и освобожденный на поруки украинский ветеран Игорь Мазур  вернулся в Украину.

Источник: сообщение уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой в Facebook

Прямая речь: "Только получила подтверждение, что Игорь Мазур сотрудник Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека на Родине !!! Консул лично сопровождал его переезд на территорию Украины".

Что было ранее: В воскресенье сотрудника Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека, одного из лидеров "УНА-УНСО", ветерана войны на Донбассе Игоря "Тополю" Мазура передали на поруки генерального консула Украины в Люблине.

Предыстория:

  • Накануне в Польше по запросу РФ задержали одного из лидеров "УНА-УНСО" Игоря Мазура с позывным "Тополя".
  • Позже с ним встретился украинский консул. 
  • МВД Украины в связи с задержанием Мазура привлекло внимание Интерпола к попытке РФ неправомерно использовать его инструменты для политически мотивированных преследований украинцев.
  • В Киеве под посольством Польши прошла акция в поддержку Мазура.
  • Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевска уверяет, что задержание Мазура в Польше является "исключительно техническим" шагом и она гарантирует невиновность задержанного.
  • Утром 10 ноября Мазура доставили в отдел Окружной прокуратуры Холма в Польше, где допросили. На допрос его привезли без наручников.

Темы: РосcияИнтерполПольша
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