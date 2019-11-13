Игорь Мазур вернулся в Украину — омбудсмен
Среда, 13 ноября 2019, 23:36
Задержанный в Польше и освобожденный на поруки украинский ветеран Игорь Мазур вернулся в Украину.
Источник: сообщение уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой в Facebook
Прямая речь: "Только получила подтверждение, что Игорь Мазур сотрудник Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека на Родине !!! Консул лично сопровождал его переезд на территорию Украины".
Что было ранее: В воскресенье сотрудника Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека, одного из лидеров "УНА-УНСО", ветерана войны на Донбассе Игоря "Тополю" Мазура передали на поруки генерального консула Украины в Люблине.
Предыстория:
- Накануне в Польше по запросу РФ задержали одного из лидеров "УНА-УНСО" Игоря Мазура с позывным "Тополя".
- Позже с ним встретился украинский консул.
- МВД Украины в связи с задержанием Мазура привлекло внимание Интерпола к попытке РФ неправомерно использовать его инструменты для политически мотивированных преследований украинцев.
- В Киеве под посольством Польши прошла акция в поддержку Мазура.
- Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевска уверяет, что задержание Мазура в Польше является "исключительно техническим" шагом и она гарантирует невиновность задержанного.
- Утром 10 ноября Мазура доставили в отдел Окружной прокуратуры Холма в Польше, где допросили. На допрос его привезли без наручников.