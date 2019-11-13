Игорь Мазур вернулся в Украину — омбудсмен

Задержанный в Польше и освобожденный на поруки украинский ветеран Игорь Мазур вернулся в Украину.

Источник: сообщение уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой в Facebook

Прямая речь: "Только получила подтверждение, что Игорь Мазур сотрудник Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека на Родине !!! Консул лично сопровождал его переезд на территорию Украины".

Что было ранее: В воскресенье сотрудника Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека, одного из лидеров "УНА-УНСО", ветерана войны на Донбассе Игоря "Тополю" Мазура передали на поруки генерального консула Украины в Люблине.

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