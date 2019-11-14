"Голос" объяснил, почему не поддержал закон о земле

Фракция "Голос", которая обычно поддерживает инициативы "слуг народа" в Верховной Раде, не проголосовала за законопроект об открытии рынка земли. Говорит, там есть проблемы.

Источник: сообщение партии "Голос" в Facebook

Детали: Согласно заявлению, фракция Вакарчука требует, чтобы в проект 2178-10 были включены следующие пункты:

Основными бенефициарами земельной реформы должны стать украинские малые и средние фермеры. Закон и новая концепция должны дать толчок к развитию малого и среднего бизнеса на селе.

Дословно: "Что надо сделать, чтобы решить проблему?

Обеспечить четкий и понятный доступ к дешевому финансированию для выкупа земли фермерами на следующие 5-10 лет. Это необходимо предусмотреть на законодательном уровне. Обеспечить прозрачную и справедливую имплементацию земельной реформы технически: работа Геокадастр, работу реестров, работу других государственных органов. Для всего этого необходимо предусмотреть значительные средства. Убедиться, что деньги от продажи государственной земли будут направлены на развитие сельских территорий: дороги, газ, садики, школы. Это тоже должно быть прописано в законе".

Что было раньше:

13 ноября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона №2178-10 от "Слуги народа" о продаже сельскохозяйственной земли.

Ни одного голоса "за" не дали фракции "Европейская солидарность" и "Голос", которые ранее поддерживали идею. Первые откровенно голосовали против, вторые - воздержались.

Напомним: