Кто за рынок земли в Раде: закон поддержали только "слуги" и внефракционные

За законопроект об открытии в Украине рынка земли проголосовали в первом чтении только депутаты из фракции "Слуга народа" и внефракционные.

Источник: сайт ВР

Детали: Закон поддержали 240 нардепов - 227 "слуг народа" и 13 внефракционных депутатов. Против - 52, воздержались - 57, а еще 16 народных избранников вообще не голосовали.

Интересно, что ни одного голоса "за" не дали фракции "Европейская солидарность" и "Голос", которые ранее поддерживали идею. Первые откровенно голосовали против, другие - воздержались.

Фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" почти полностью отсутствовала, те же двое, которые были в зале, проголосовали против.

Также полностью против закона проголосовала фракция "Батькивщина", которая традиционно выступает за мораторий на продажу земли в Украине.

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