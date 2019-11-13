Кто за рынок земли в Раде: закон поддержали только "слуги" и внефракционные
За законопроект об открытии в Украине рынка земли проголосовали в первом чтении только депутаты из фракции "Слуга народа" и внефракционные.
Источник: сайт ВР
Детали: Закон поддержали 240 нардепов - 227 "слуг народа" и 13 внефракционных депутатов. Против - 52, воздержались - 57, а еще 16 народных избранников вообще не голосовали.
Интересно, что ни одного голоса "за" не дали фракции "Европейская солидарность" и "Голос", которые ранее поддерживали идею. Первые откровенно голосовали против, другие - воздержались.
Фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" почти полностью отсутствовала, те же двое, которые были в зале, проголосовали против. Это - Папиев и Пузанов.
Также полностью против закона проголосовала фракция "Батькивщина", которая традиционно выступает за мораторий на продажу земли в Украине.
Депутаты из группы "За будущее" преимущественно воздержались, хотя трое все же нажали красную кнопку на системе "Рада". Но итог все тот же - ни одного голоса в поддержку свободной продажи земли в Украине.
Что было раньше:
В среду, 13 ноября, Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона №2178-10 от "Слуги народа", который позволяет торговать сельскохозяйственной землей.
ОПЗЖ предлагает собственный законопроект о продлении моратория на продажу земли и всеукраинский референдум.
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что в законе не урегулирован вопрос о продаже земли украинцам с двойным гражданством. Также ее "смущает" разрешенный предел продажи земли в одни руки - 200-210 тысяч гектаров. По ее словам, принятие рынка земли сделает Украину "страной третьего мира".
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Предыстория:
- В начале сентября президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земельсельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли.
- Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовалапровести референдум по вопросу продажи земли, прежде чем выносить закон о рынке земли на голосование Верховной Рады.
- В 2017 году нынешний лидер "ЕС", а в то время президент Петр Порошенко называл неконституционным мораторий на продажу земли и призывал как можно скорее провести земельную реформу.
- В апреле 2019 года Порошенко заявлял, что прорыв в экономическом развитии Украины невозможен без открытия рынка земли.
- Сентябрьский опрос Киевского международного института социологии показал, что 52% украинцев не одобряютидею отменить мораторий на землю. Поддерживают решение Зеленского лишь 35% опрошенных, а 64% респондентов – за референдум по этому вопросу.
- Согласно ноябрьскому опросу "Центра Разумкова", 77,6% украинцев приняли бы участие в референдуме об отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, если бы он проходил в ближайшее воскресенье. 68,3% из них проголосовали бы за продление моратория.