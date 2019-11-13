Кто за рынок земли в Раде: закон поддержали только "слуги" и внефракционные

За законопроект об открытии в Украине рынка земли проголосовали в первом чтении только депутаты из фракции "Слуга народа" и внефракционные.

Источник: сайт ВР

Детали: Закон поддержали 240 нардепов - 227 "слуг народа" и 13 внефракционных депутатов. Против - 52, воздержались - 57, а еще 16 народных избранников вообще не голосовали.

Интересно, что ни одного голоса "за" не дали фракции "Европейская солидарность" и "Голос", которые ранее поддерживали идею. Первые откровенно голосовали против, другие - воздержались.

Фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" почти полностью отсутствовала, те же двое, которые были в зале, проголосовали против. Это - Папиев и Пузанов.

Также полностью против закона проголосовала фракция "Батькивщина", которая традиционно выступает за мораторий на продажу земли в Украине.

Депутаты из группы "За будущее" преимущественно воздержались, хотя трое все же нажали красную кнопку на системе "Рада". Но итог все тот же - ни одного голоса в поддержку свободной продажи земли в Украине.

Что было раньше:

В среду, 13 ноября, Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона №2178-10 от "Слуги народа", который позволяет торговать сельскохозяйственной землей.

ОПЗЖ предлагает собственный законопроект о продлении моратория на продажу земли и всеукраинский референдум.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что в законе не урегулирован вопрос о продаже земли украинцам с двойным гражданством. Также ее "смущает" разрешенный предел продажи земли в одни руки - 200-210 тысяч гектаров. По ее словам, принятие рынка земли сделает Украину "страной третьего мира".

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