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Кто за рынок земли в Раде: закон поддержали только "слуги" и внефракционные

Среда, 13 ноября 2019, 15:06
Кто за рынок земли в Раде: закон поддержали только слуги и внефракционные

За законопроект об открытии в Украине рынка земли проголосовали в первом чтении только депутаты из фракции "Слуга народа" и внефракционные.

Источник: сайт ВР

Детали: Закон поддержали 240 нардепов - 227 "слуг народа" и 13 внефракционных депутатов. Против - 52, воздержались - 57, а еще 16 народных избранников вообще не голосовали.

 
 

Интересно, что ни одного голоса "за" не дали фракции "Европейская солидарность" и "Голос", которые ранее поддерживали идею. Первые откровенно голосовали против, другие - воздержались.

 
 

Фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" почти полностью отсутствовала, те же двое, которые были в зале, проголосовали против. Это - Папиев и Пузанов.

Также полностью против закона проголосовала фракция "Батькивщина", которая традиционно выступает за мораторий на продажу земли в Украине.

 

Депутаты из группы "За будущее" преимущественно воздержались, хотя трое все же нажали красную кнопку на системе "Рада". Но итог все тот же - ни одного голоса в поддержку свободной продажи земли в Украине.

 

Что было раньше:

В среду, 13 ноября, Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона №2178-10 от "Слуги народа", который позволяет торговать сельскохозяйственной землей.

ОПЗЖ предлагает собственный законопроект о продлении моратория на продажу земли и всеукраинский референдум.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что в законе не урегулирован вопрос о продаже земли украинцам с двойным гражданством. Также ее "смущает" разрешенный предел продажи земли в одни руки - 200-210 тысяч гектаров. По ее словам, принятие рынка земли сделает Украину "страной третьего мира".

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Предыстория:

  • В начале сентября президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земельсельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли.
  • Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовалапровести референдум по вопросу продажи земли, прежде чем выносить закон о рынке земли на голосование Верховной Рады.
  • В 2017 году нынешний лидер "ЕС", а в то время президент Петр Порошенко называл неконституционным мораторий на продажу земли и призывал как можно скорее провести земельную реформу.
  • В апреле 2019 года Порошенко заявлял, что прорыв в экономическом развитии Украины невозможен без открытия рынка земли.
  • Сентябрьский опрос Киевского международного института социологии показал, что 52% украинцев не одобряютидею отменить мораторий на землю. Поддерживают решение Зеленского лишь 35% опрошенных, а 64% респондентов – за референдум по этому вопросу.
  • Согласно ноябрьскому опросу "Центра Разумкова", 77,6% украинцев приняли бы участие в референдуме об отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, если бы он проходил в ближайшее воскресенье. 68,3% из них проголосовали бы за продление моратория.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: землязаконодательствоВерховная Рада
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