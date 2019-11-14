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Украина может выйти из Минских соглашений, но есть цена – Пристайко

Четверг, 14 ноября 2019, 13:08

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина может выйти из минских соглашений, если встреча в нормандском формате будет безрезультативной, но ценой могут стать международные санкции против России.

Об этом Пристайко рассказал в интервью "BBC News Украина".

"Это возможно. Если мы увидим, что этот процесс идет бесконечно. Это очень непопулярное заявление и, наверное, опять не понравится нашим западным партнерам. Но для нас Минск - не самоценность.

Самоценность - наше выживание как нации. И если мы увидим, что они не срабатывают, и это ведет нас в постоянное затягивание бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из минского процесса", - сказал Пристайко.

По его словам, минский процесс был запланирован лишь на год, но тогдашнее руководство государства решило продолжить Минск, из-за санкций, которые были привязаны к процессу.

"Если эта встреча (в нормандском формате - ред.), которая состоится, покажет отсутствие прогресса, это, безусловно, поставит под сомнение возможность достижения мира в минском процессе.

Вот когда мы вернемся (с нормандских переговоров - ред.), тогда и будет правильно спросить нас об этом. И если ничего не привезем, то логичным будет вопрос, насколько этот Минск все еще нам нужен", - добавил Пристайко.

По его словам, выход из минского процесса может привести к отмене санкций Запада против России.

"Прошу вас не забывать, что санкции могут быть отменены и без выхода из Минска. Мы можем с вами выполнять Минск до конца нашей жизни и до конца жизни наших внуков, а санкции могут быть отменены каждые полгода", - считает министр.

Глава МИД добавил, что у Киева есть несколько возможных вариантов вместо Минска. В частности, миротворческая миссия - миссия по поддержанию мира. Пристайко рассказал, что Украину устроило, чтобы миротворцы находились "на линии между Украиной и Россией".

Напомним:

  • 8 ноября фракция партии "Голос" обнародовала заявление о том, что Украина должна выйти из Минских соглашений и заморозить ситуацию по решению военного конфликта с Россией на Донбассе до усиления собственных позиций.
  • Председатель фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия считает, что реализация предложения партии "Голос" о выходе Украины из Минских соглашений может привести к отмене международных санкций против РФ.

Темы: ПристайкоУкраинаМинские соглашения
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