Президент России Владимир Путин хочет, чтобы разведение прошло как можно быстрее по всей линии и без двусмысленностей, вытекающих из заявлений министра иностранных дел Вадима Пристайко.

Источник: пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС в Бразилии

Прямая речь: "То что произведено отведение сил в двух точках критических – это хорошо, мы это приветствуем.

Приветствуем как действие украинских властей, так и как действие непризнанных республик…

Надо развести по всей линии, так чтоб хоть пушки не стреляли, чтобы люди не гибли. Это точно нужно сделать как можно быстрее...

...Правда, тут же появляются какие-то двусмысленности. Например, министр, по-моему, иностранных дел Украины заявил, что Украина может вообще отказаться от Минских соглашений.

Это как? Мы че тогда будем обсуждать в нормандском формате? О чем там тогда может идти речь, я не понимаю.

Это первое. Второе – мы видим заявление официальных лиц о том, что в зону, откуда уже отведены войска с тяжелым вооружением, могут вернуться другие вооруженные формирования. И милиция, и Нацгвардия Украины.

Ну тогда все то же самое будет сделано со стороны ополченцев ЛНР и ДНР. Нужно ли это, если уже войска ушли? Мне кажется – нет".

Детали: Путин отвечал на вопросы журналистов более 40 минут.

Что предшествовало: 14 ноября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина может выйти из минских соглашений, если встреча в нормандском формате окажется безрезультативной, однако ценой могут стать международные санкции против России.

Напомним:

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 15 октября украинская сторона подчеркнула, что для выполнения Минских соглашений необходим, в частности, роспуск квазигруппировок "ЛДНР".

Требование Украины о роспуске преступных группировок стала неожиданностью для администрации Путина.

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