Требование Украины в Минске озадачило Кремль

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Среда, 16 октября 2019, 13:49

Требование Украины на мирных переговорах в Минске о роспуске преступных группировок "ЛНР" и "ДНР" стало неожиданностью для администрации президента России Владимира Путина.

Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Прямая речь: "Это опять, что называется, новые вводные, по ходу поступают новые вводные от украинской стороны. Здесь можно смело сказать, что такие новые вводные весьма неожиданные - и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Здесь пока трудно комментировать, означает ли это отход от Минских соглашений, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств и ранее поставленных подписей - пока непонятно".

По словам Пескова, Минские договоренности были согласованы с участием представителей псевдореспублик.

Предыстория:

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 15 октября украинская сторона подчеркнула, что для выполнения Минских соглашений необходим, в частности, роспуск квазигруппировок "ЛДНР".

Напомним:

  • 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
  • 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.
  • У Путина заявили, что Украина 9 октября "под надуманным предлогом" обстрелов сорвала разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

Узнать больше: Уйти или остаться. Поможет ли разведение войск закончить войну на Донбассе

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Темы: Путин Росcия Минские соглашения Донбасс ОРДЛО


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