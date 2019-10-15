ТКГ в Минске: Украина напомнила условия мирного урегулирования на Донбассе

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 15 октября украинская сторона напомнила, что для начала разведения сил нужен 7-дневный режим "тишины", а для начала мирного урегулирования - в частности, демилитаризация отдельных населенных пунктов, доступ СММ ОБСЕ на территорию Украины, роспуск преступных группировок.

Источник: пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер

Дословно: "Украинская сторона подчеркнула: разведение (в районе н.п. Золотое и Петровское - ред.) может произойти только при условии соблюдения 7-дневного режима тишины на этих участках.

Несмотря на обязательства, зафиксированные минскими соглашениями, НВФ ОРДЛО не отводят от линии соприкосновения тяжелую артиллерию, и вместо этого размещают на передовой танки и минометы.

Отдельно украинская сторона подчеркнула необходимость демилитаризации н.п. Кальмиусское, Новоазовск, Саханка, Кумачово, где должны быть отведены тяжелое вооружение и техника.

Украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов:

роспуск квазигруппировок "Л/ДНР", полное прекращение огня;

обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;

вывод из территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;

разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;

обеспечение работы Центральной Избирательной Комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;

установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы".

Детали: Олифер также отметила, что НВФ ОРДЛО вопреки договоренностям обстреливают зону вдоль всей линии соприкосновения, в том числе территорию разведения сил и средств.

Кроме того, патрулям СММ ОБСЕ систематически препятствуют в доступе к оккупированным территориям.

Что было раньше: 15 октября спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик сообщил, что Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать новый график разведения сил в Петровском и Золотом.

Напомним:

1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.

7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.

У Путина заявили, что Украина 9 октября "под надуманным предлогом" обстрелов сорвала разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

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