Путин поругал Порошенко и поделился опасениями в отношении закона об особом статусе Донбасса
Президент России Владимир Путин заявил, что не может быть другого закона об особом статусе Донбасса, а у закона нынешнего, по Минским соглашениям, в конце года истекает срок действия.
Источник: пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС в Бразилии
Прямая речь: "Мы слышим тоже от первых лиц Украины, что может быть принять другой закон об особом статусе Донбасса.
Если будет принято нечто такое, что не будет согласовано с ЛНР и ДНР, то тогда все мгновенно зайдет в тупик.
Ведь весь смысл и формулы Штайнмайера, которая не несет никакого содержания и является просто инструментом принятия имплементации закона об особом статусе после проведения муниципальных выборов…
Там же ничего нет содержательного. Это просто формула, причем такая, которая не в полной мере соответствует минским соглашениям, но мы пошли на это. Это компромисс с нашей стороны. Мы согласились, но только бы хоть что-то было, чтобы двигаться вперед.
Куда нужна эта формула, если не будет самого закона об особом статусе? Ведь нам формула нужна для имплементации этого закона.
И еще очень важное обстоятельство. 31 декабря заканчивается срок действия этого закона об особом статусе на Донбассе.
Если он не будет продлен...Вообще-то когда-то европейские партнеры ставили вопрос о том, что – и прямо просили Украину – сделать этот закон бессрочным. Не на год, не на два, не на три. В свое время Порошенко согласился с этим, сказал "да, мы должны это сделать и мы это сделаем". Так ничего и не сделано.
31-го истекает срок. Дальше что? Чего мы будем обсуждать в нормандском формате? Это вообще ключевой вопрос".
Детали: Путин отвечал на вопросы журналистов более 40 минут. На вопрос по Украине отвечал дольше пяти минут.
Что было ранее: 3 октября президент Владимир Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса.
Предыстория:
- 4 октября 2018 года народные депутаты поддержали пролонгацию закона №9153 об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей до 31 декабря 2019 года.
- Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления), в том числе в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.
- Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года, вступил в силу 18 октября 2014 сроком на 3 года.
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