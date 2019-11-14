Путин поругал Порошенко и поделился опасениями в отношении закона об особом статусе Донбасса

Президент России Владимир Путин заявил, что не может быть другого закона об особом статусе Донбасса, а у закона нынешнего, по Минским соглашениям, в конце года истекает срок действия.

Источник: пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС в Бразилии

Прямая речь: "Мы слышим тоже от первых лиц Украины, что может быть принять другой закон об особом статусе Донбасса.

Если будет принято нечто такое, что не будет согласовано с ЛНР и ДНР, то тогда все мгновенно зайдет в тупик.

Ведь весь смысл и формулы Штайнмайера, которая не несет никакого содержания и является просто инструментом принятия имплементации закона об особом статусе после проведения муниципальных выборов…

Там же ничего нет содержательного. Это просто формула, причем такая, которая не в полной мере соответствует минским соглашениям, но мы пошли на это. Это компромисс с нашей стороны. Мы согласились, но только бы хоть что-то было, чтобы двигаться вперед.

Куда нужна эта формула, если не будет самого закона об особом статусе? Ведь нам формула нужна для имплементации этого закона.

И еще очень важное обстоятельство. 31 декабря заканчивается срок действия этого закона об особом статусе на Донбассе.

Если он не будет продлен...Вообще-то когда-то европейские партнеры ставили вопрос о том, что – и прямо просили Украину – сделать этот закон бессрочным. Не на год, не на два, не на три. В свое время Порошенко согласился с этим, сказал "да, мы должны это сделать и мы это сделаем". Так ничего и не сделано.

31-го истекает срок. Дальше что? Чего мы будем обсуждать в нормандском формате? Это вообще ключевой вопрос".

Детали: Путин отвечал на вопросы журналистов более 40 минут. На вопрос по Украине отвечал дольше пяти минут.

Что было ранее: 3 октября президент Владимир Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса.

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