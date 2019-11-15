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Рябошапка говорит, что получал сообщения от пранкера, который терроризирует нардепов

Пятница, 15 ноября 2019, 07:40

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал, что пранкер "Джокер", известный перепиской с нардепами от имени генпрокурора, прислал ему сообщение с извинениями касательно использования его имени.

Источник: интервью Рябошапки для "Настоящее время"

Прямая речь: "Да сам хотел бы знать (кто пишет сообщения нардепам – УП). Возможно, этот человек выдаст телефонные аппараты, с которых он переписывался, и мы узнаем больше правды.

 "Я – Джокер. Я извиняюсь за то, что мы использовали ваше имя в переписке".

Был такой факт. Хотел извиниться, видимо, и объяснить мотивы своих поступков".

 
currenttime.tv

Детали: Рябошапка добавил, что не отвечал пранкеру.

Что было ранее: В "Слуге народа" заявили, что случаи переписки пранкера от имени генпрокурора Руслана Рябошапки с депутатами от "Слуги народа" должны быть предметом детального анализа правоохранительных органов.

Предыстория:

  • С 31 октября неизвестный пранкер в телеграмм-канале "Джокер" начал публиковать скриншоты своей переписки от имени генпрокурора с нардепами фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко и Михаилом Радуцким.
  • В частности, в переписке с Радуцким речь шла о дополнительных выплатах депутатам фракции.
  • Стоит отметить, что сам Радуцкий подтвердил факт переписки, но заявил, что общался с неизвестным лицом, которое в его телефоне было записано как "хз".

Темы: РябошапкаВерховная Рада
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