Рябошапка говорит, что получал сообщения от пранкера, который терроризирует нардепов
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал, что пранкер "Джокер", известный перепиской с нардепами от имени генпрокурора, прислал ему сообщение с извинениями касательно использования его имени.
Источник: интервью Рябошапки для "Настоящее время"
Прямая речь: "Да сам хотел бы знать (кто пишет сообщения нардепам – УП). Возможно, этот человек выдаст телефонные аппараты, с которых он переписывался, и мы узнаем больше правды.
"Я – Джокер. Я извиняюсь за то, что мы использовали ваше имя в переписке".
Был такой факт. Хотел извиниться, видимо, и объяснить мотивы своих поступков".
Детали: Рябошапка добавил, что не отвечал пранкеру.
Что было ранее: В "Слуге народа" заявили, что случаи переписки пранкера от имени генпрокурора Руслана Рябошапки с депутатами от "Слуги народа" должны быть предметом детального анализа правоохранительных органов.
Предыстория:
- С 31 октября неизвестный пранкер в телеграмм-канале "Джокер" начал публиковать скриншоты своей переписки от имени генпрокурора с нардепами фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко и Михаилом Радуцким.
- В частности, в переписке с Радуцким речь шла о дополнительных выплатах депутатам фракции.
- Стоит отметить, что сам Радуцкий подтвердил факт переписки, но заявил, что общался с неизвестным лицом, которое в его телефоне было записано как "хз".