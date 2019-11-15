Гончарук о вопросе ГТС: У меня есть подозрение, что здесь работает ФСБ

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал народных депутатов устранить несогласованности с Евросоюзом в законе об анбандлинге "Нафтогаза Украины".

Источник: выступление Гончарука с трибуны Верховной Рады во время рассмотрения соответствующего вопроса

Прямая речь: "Россияне очень не хотят, чтобы у нас получилось подготовить нашу газотранспортную систему и нашего оператора к продлению контракта... Путин сказал: "Да мы готовы, дешевый газ для Украины – конечно, транзит – конечно, но украинцы не справятся с тем, чтобы подготовить систему".

Вы две недели назад проголосовали за очень правильные законы. После этого отдельные народные депутаты заблокировали его своим постановлением – и морочили нам голову две недели всякими разными хитроумными правками.

Сейчас вместе с юридическим управлением Верховной Рады, вместе с руководством Верховной Рады, с комитетом, с министерством, с европейцами – сегодня мы ночью получили последнее письмо о подтверждении – попытались найти формулировки, которые ни у кого не вызовут сомнения относительно того, что украинская газотранспортная система на 100% остается в Украине. Собственность Украины в украинской компании – на 100%.

Не ведитесь на манипуляции. У меня вообще подозрение, что здесь работает ФСБ, друзья. Но, конечно, в этом нужно делать отдельные выводы. Не ведитесь на манипуляции, будьте сильными. Сделаем это вместе".

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков пояснил: "Мы можем либо проголосовать и исправить те ошибки, которые были допущены при принятии законопроекту, и выполнить те обещания, которые мы давали... либо провалить – и получить тот закон, который есть. После этого мы будем вносить новый законопроект, исправлять эти ошибки и терять время".

Позже Верховная Рада устранила несогласованности с европейскими нормами закона об отделении от НАК "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа. За такие редакционные уточнения проголосовали 292 народных депутата (235 – депутаты "Слуги народа", 18 "Европейская солидарность" и 19 – депутаты "Голоса").

Народні депутати #Рада9 усунули неузгодженості та суперечності у прийнятому Законі «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу» #ЗП2239-1 ▶️https://t.co/nWevescvGE pic.twitter.com/iOa8YZwa1m — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) November 15, 2019

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила: "Вы проголосовали сейчас закон, который, по сути, прямо противоречит национальным интересам Украины. Наша команда после этого голосования и подписания этого закона пойдет в Конституционный суд, и также для последующей власти мы сформируем в Службу безопасности Украины детальное представление о преступлении.

Сначала хотели сфальсифицировать первый вариант закона грубо – сейчас сфальсифицировали решение парламента и комитета немного более филигранно и интеллектуально, но это не поможет".

Тимошенко убеждена, что этот закон открывает путь к банкротству и "черной приватизации наших главных объектов собственности".

"Я также хочу два слова сказать о позорных заявлениях премьер-министра с этой трибуны. Он кого-то обвиняет в лоббировании российских интересов и в работе на ФСБ. Я хочу напомнить, что именно он освятил заведение в Украине российской электроэнергии в огромных объемах, которые на самом деле Украине не нужны", – заявила она.

По утверждению Тимошенко, именно нынешняя власть сдает интересы Украины по всем направлениям.

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