Гончарук о вопросе ГТС: У меня есть подозрение, что здесь работает ФСБ

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Пятница, 15 ноября 2019, 14:18

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал народных депутатов устранить несогласованности с Евросоюзом в законе об анбандлинге "Нафтогаза Украины".

Источник: выступление Гончарука с трибуны Верховной Рады во время рассмотрения соответствующего вопроса

Прямая речь: "Россияне очень не хотят, чтобы у нас получилось подготовить нашу газотранспортную систему и нашего оператора к продлению контракта... Путин сказал: да мы готовы, дешевый газ для Украины – конечно, транзит – конечно, но украинцы не справятся с тем, чтобы подготовить систему".

Вы две недели назад проголосовали за очень правильные законы. После этого отдельные народные депутаты заблокировали его своим постановлением – и морочили нам голову две недели всякими разными хитроумными правками.

Сейчас вместе с юридическим управлением Верховной Рады, вместе с руководством Верховной Рады, с комитетом, с министерством, с европейцами – сегодня мы ночью получили последнее письмо о подтверждении – попытались найти формулировки, которые ни у кого не вызовут сомнения относительно того, что украинская газотранспортная система на 100% остается в Украине. Собственность Украины в украинской компании – на 100%.

Не ведитесь на манипуляции. У меня вообще подозрение, что здесь работает ФСБ, друзья. Но, конечно, в этом нужно делать отдельные выводы. Не ведитесь на манипуляции, будьте сильными".

Позже Верховная Рада устранила несогласованности с европейскими нормами закона об отделении от НАК "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа. За соответствующие решение проголосовали 292 народных депутата (235 – депутаты "Слуги народа", 18 "Европейская солидарность" и 19 – депутаты партии "Голос").

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Предыстория:

  • 31 октября Верховная Рада приняла закон №2239-1 об анбандлинге "Нафтогаза" – отделении транспортировки природного газа от его добычи и поставки.
  • В июне партия ВО "Батькивщина" обращалась в Государственное бюро расследований с заявлением о доведении до искусственного банкротства украинской газотранспортной системы.

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: Гончарук Верховная Рада Нефтегаз газ


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