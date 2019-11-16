В Испании закрыли дело в котором фигурировал Фирташ — СМИ

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Суббота, 16 ноября 2019, 00:38

Испанский следственный суд №21 в Барселоне закрыл уголовное дело в отношении 17 человек, в том числе и украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Источник: издание El Español со ссылкой на одного из судей, который рассматривает дело.

Дословно: "Содержание материалов расследования сегодня основывается исключительно на подозрениях и не содержит весомых доказательств, которые бы указывали на наличие признака преступления, совершенного кем-либо из обвиняемых", - заявил судья.

Детали: Защита Фирташа подала ходатайство о закрытии дела против его клиента, ссылаясь на основания для отказа в экстрадиции, которые содержатся в решениях австрийских судов.

Адвокаты украинского бизнесмена отметили, что Австрия отказала в его выдаче в Испанию на том основании, что запрос испанских прокуроров основывался на "абстрактных утверждениях" и только повторял обвинения ФБР без каких-либо доказательств его участия в контроле, управлении или надзоре по структуре, якобы созданной в Испании для отмывания денег организованной преступности.

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Кто такой Фирташ?

Предыстория:

  • Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 года по запросу американских следователей, но выпустили под залог в 125 млн евро и с тех пор олигарх оспаривал свою экстрадицию в США.
  • США обвиняют Фирташа в даче взятки в размере 18,5 млн долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.
  • Бизнесмен стал известным после появления скандальной компании "РосУкрЭнерго" – газового посредника между Россией и Украиной. Популярность Фирташу принесла также его война с экс-премьером Юлией Тимошенко.
  • 25 июня 2019 года Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США.
  • 16 июля министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию.
  • В то же время, адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. 
  • Фирташ остался в Австрии, пока суд не примет решение по ходатайству.

Темы: Фирташ Испания Австрия коррупция США


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