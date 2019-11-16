Гончарук и Маркарова поговорили с миссией МВФ о новой программе
Премьер Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова обсудили с миссией Международного валютного фонда в Украине условия открытия новой 3-летней программы расширенного финансирования.
Источник: Правительственный портал
Детали: Гончарук и Маркарова 15 ноября встретились руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой.
Руководитель миссии МВФ отметил важность реформ, которые украинская власть успешно провела в последнее время, и выразил надежду на поддержку и ускорение их темпа.
Прямая речь Гончарука: "Украина продемонстрировала и продолжает демонстрировать быстрое и успешное воплощение реформ, задекларированных президентом, нашим правительством и парламентом. В течение последних недель украинский парламент принял за основу проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а также принял за основу и в целом закон об анбандлинге. Последний уже подписал президент.
Поэтому мы надеемся на согласование новой долгосрочной программы расширенного финансирования, которая поддержит наши усилия, направленные на ускорение экономического роста".
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