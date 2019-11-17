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В Кремле интересуются, как Киев будет согласовывать с ОРДЛО новый закон об особом статусе

Воскресенье, 17 ноября 2019, 14:00

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "нормандская четверка" не понимает, как Украина будет согласовывать новый закон об особом статусе Донбасса с "Л/ДНР", с которыми "до сих пор исключает прямые контакты". 

Источник: ТАСС со ссылкой на интервью Пескова на телеканале "Россия-1", "Новости Донбасса

Дословно: "Это такой краеугольный закон, а главное, его предстоит согласовать с "ДНР" и "ЛНР", а до сих пор Киев исключает прямые контакты. Как они будут согласовывать, в каком формате? Тогда появится больше вопросов". 

Детали: По словам Пескова, "нормандская четверка" рассчитывает на то, что украинская сторона "понимает, как они будут дальше себя вести и что будут делать с этим законом".

В свою очередь глава "МИД ДНР" Наталья Никонорова заявила в эфире сепаратистского канала "Оплот ТВ", что  новый закон об "особом статусе" Донбасса не нужен, т.к."старый учитывает все требования". 

"Существующий на данный момент закон учитывает все примечания к комплексу мер. Необходимо некоторые статьи корректировать, но в целом соответствие и корреляция с примечаниями. Поэтому новый закон либо будет дублировать существующий, либо он не будет соответствовать примечаниям к комплексу мер", - заявила Никонорова. 

Напомним, 

  • 4 октября 2018 года народные депутаты поддержали пролонгацию закона №9153 об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей до 31 декабря 2019 года.
  • Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления), в том числе в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.
  • Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года, вступил в силу 18 октября 2014 сроком на 3 года.
  • 3 октября 2019 г. президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса.
  • В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что другого закона об особом статусе Донбасса быть не может, а у закона нынешнего, по Минским соглашениям, в конце года истекает срок действия.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОРДЛОМинские соглашенияДонбассРосcия
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