В Кремле интересуются, как Киев будет согласовывать с ОРДЛО новый закон об особом статусе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "нормандская четверка" не понимает, как Украина будет согласовывать новый закон об особом статусе Донбасса с "Л/ДНР", с которыми "до сих пор исключает прямые контакты".

Источник: ТАСС со ссылкой на интервью Пескова на телеканале "Россия-1", "Новости Донбасса"

Дословно: "Это такой краеугольный закон, а главное, его предстоит согласовать с "ДНР" и "ЛНР", а до сих пор Киев исключает прямые контакты. Как они будут согласовывать, в каком формате? Тогда появится больше вопросов".

Детали: По словам Пескова, "нормандская четверка" рассчитывает на то, что украинская сторона "понимает, как они будут дальше себя вести и что будут делать с этим законом".

В свою очередь глава "МИД ДНР" Наталья Никонорова заявила в эфире сепаратистского канала "Оплот ТВ", что новый закон об "особом статусе" Донбасса не нужен, т.к."старый учитывает все требования".

"Существующий на данный момент закон учитывает все примечания к комплексу мер. Необходимо некоторые статьи корректировать, но в целом соответствие и корреляция с примечаниями. Поэтому новый закон либо будет дублировать существующий, либо он не будет соответствовать примечаниям к комплексу мер", - заявила Никонорова.

Напомним,