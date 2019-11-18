Следователь по делу моряков поехал в Керчь оформлять возврат украинских катеров

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Понедельник, 18 ноября 2019, 09:51

Следователь по делу украинских моряков находится сейчас в оккупированной Керчи, где до сих пор оставались захваченные российской ФСБ украинские военные катера.

Источник: комментарий российского адвоката Николая Полозова в утреннем эфире проекту Радио Свобода Радио Крым.Реалии.

Прямая речь Полозова: "Вопрос о передаче украинских судов поднимался еще несколько недель назад и об этом мы говорили со следователем. Он говорил, что планирует поехать в Керчь и будет принимать участие в каких-то действиях по оформлению передачи этих судов. Сейчас следователь уехал туда и это, вероятно, свидетельствует о том, что передача судов все же осуществится".

Детали: Ранее Полозов сообщал, что Россия после возвращения Украине захваченных у берегов Крыма военных кораблей должна прекратить уголовное дело против украинских моряков.

Этому предшествовало: 17 ноября пресс служба пограничного управления ФСБ России в аннексированном Крыму сообщила, что захваченные Россией три украинских военных судна – буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" – уже отбуксировали из порта Керчь и передадут Украине 18 ноября.

В воскресенье судна в керченском порту начали готовить к отправке. Впоследствии они в сопровождении российской береговой охраны вышли в Керченский пролив в сторону Черного моря.

В то же время, украинские буксиры "Сапфир", "Титан" и "Гайдамака" находятся в Черном море у берегов Крыма.

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Предыстория:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. 
  • Трое украинских моряков получили ранения.
  • 24 пленным украинцам предъявили обвинение по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы).
  • 7 сентября 2019 года моряков обменяли и вернули в Украину.

Темы: корабли моряки Крым Черное море Росcия


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