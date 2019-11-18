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Украина будет судиться с РФ в трибунале по морскому праву несмотря на возвращение кораблей

Понедельник, 18 ноября 2019, 11:38

21 ноября Арбитражный трибунал Международного суда ООН проведет первые слушания по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей Конвенции ООН по морскому праву.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила заместитель главы МИД Украины Лана Зеркаль на своей странице в Facebook.

Зеркаль отметила, что "пока "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" направляются домой в Одессу, команда Министерства иностранных дел направляется в Гаагу". Как известно, ожидается, что Москва вернет Киеву захваченные у Керченского пролива украинские корабли 18 ноября.

Зеркаль напомнила, что Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года на запрос Украины обязал Россию немедленно вернуть под контроль Украины "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" и 24 членов их экипажей.

"Однако приказ Международного трибунала не был и не является самоцелью. Наша цель - установление нарушения права, восстановления его и получения надлежащей компенсации", - заявила заместитель министра.

Она провела параллель с известным делом Arctic Sunrise (Нидерланды против России), в котором арбитражный суд признал нарушение Россией Конвенциии ООН по морскому праву и обязал выплатить компенсацию в пользу королевства Нидерланды.

"Мы также собираемся пройти этот путь и доказать всему миру и арбитражному трибуналу, что проход судов 25 ноября 2018 года был мирным и законным, а действия Российской Федерации, в том числе по уголовному преследованию наших моряков, – это нарушение норм международного права", - резюмировала Зеркаль.

Напомним:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.
  • 24 пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы). 7 сентября 2019 года моряков обменяли и вернули в Украину.

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Темы: морякиРосcия
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