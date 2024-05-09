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Германия купит для Украины три пусковые установки HIMARS

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 9 мая 2024, 20:53
Германия купит для Украины три пусковые установки HIMARS
HIMARS. Иллюстративные фото - Getty Images

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о намерениях приобрести у Соединенных Штатов три пусковые установки для реактивных систем залпового огня HIMARS и передать их Украине.

 Источник: заявление Писториуса во время его визита в Вашингтон 9 мая, его слова приводит портал t-online, передает "Европейская правда"

Детали: "В сотрудничестве с американцами мы приобретем для Украины три пусковые установки HIMARS. Они поступят из состава вооруженных сил США и будут оплачены нами", – объявил глава Минобороны ФРГ на встрече с журналистами.

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Он отметил, как для НАТО важно поддерживать Украину сейчас, поскольку успех Путина развяжет руки автократам по всему миру.

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Как известно, Украина получила дальнобойные системы HIMARS летом 2022 года от Соединенных Штатов. Они позволили украинским Вооруженным Силам поражать российские цели в тылу и получить временное преимущество на фронте.

В целом Киев получил от Штатов почти 40 пусковых установок HIMARS. Учитывая успешное применение этих систем в США нарастили их производство.

Напомним, 13 апреля Германия объявила о срочной передаче Украине одного зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Темы: Германияпомощь УкраинеHIMARS
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