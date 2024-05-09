Организатора "пьяных вечеринок" Андрея Ярину выпустили из-под стражи под залог

Организатор "пьяных вечеринок" Андрей Ярина вышел из-под стражи после внесения залога в 272 500 гривен.

Источник: ответ Киевской областной прокуратуры по запросу "Суспільного"

Детали: Сообщается, что прокурор настаивал на продолжении обвиняемого меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. Голосеевский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры частично.

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Дословно: "Решением суда ему продлили содержание под стражей с определением залога в размере 272 500 грн. Эту сумму обвиняемый внес, в связи с чем он был освобожден из-под стражи".

Детали: Одновременно обвиняемого обязали носить электронное средство контроля, не выезжать без разрешения суда из населенного пункта, в котором он проживает, не общаться.

Что предшествовало:

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