Организатора "пьяных вечеринок" Андрея Ярину выпустили из-под стражи под залог
Организатор "пьяных вечеринок" Андрей Ярина вышел из-под стражи после внесения залога в 272 500 гривен.
Источник: ответ Киевской областной прокуратуры по запросу "Суспільного"
Детали: Сообщается, что прокурор настаивал на продолжении обвиняемого меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. Голосеевский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры частично.
Дословно: "Решением суда ему продлили содержание под стражей с определением залога в размере 272 500 грн. Эту сумму обвиняемый внес, в связи с чем он был освобожден из-под стражи".
Детали: Одновременно обвиняемого обязали носить электронное средство контроля, не выезжать без разрешения суда из населенного пункта, в котором он проживает, не общаться.
Что предшествовало:
- 1 февраля 2023 года в соцсетях распространили видео, как в Киеве ребята устраивали вечеринки, куда приглашали девушек, а затем снимали их полуобнаженными и, вероятно, насиловали их.
- Блогера из Ивано-Франковска Андрея Ярину, который устраивал вечеринки в Киеве и снимал девушек обнаженными на стремах, взяли под стражу в начале февраля 2023 года.
- Его подозревают в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 153 и ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (Сексуальное насилие; Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).
- 28 марта 2023 двух фигурантов дела выпустили под залог.