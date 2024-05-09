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Организатора "пьяных вечеринок" Андрея Ярину выпустили из-под стражи под залог

Татьяна ОлейникЧетверг, 9 мая 2024, 21:27
Организатора пьяных вечеринок Андрея Ярину выпустили из-под стражи под залог
Фото: Нацполиция

Организатор "пьяных вечеринок" Андрей Ярина вышел из-под стражи после внесения залога в 272 500 гривен.

Источник: ответ Киевской областной прокуратуры по запросу "Суспільного"

Детали: Сообщается, что прокурор настаивал на продолжении обвиняемого меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. Голосеевский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры частично.

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Дословно: "Решением суда ему продлили содержание под стражей с определением залога в размере 272 500 грн. Эту сумму обвиняемый внес, в связи с чем он был освобожден из-под стражи".

Детали: Одновременно обвиняемого обязали носить электронное средство контроля, не выезжать без разрешения суда из населенного пункта, в котором он проживает, не общаться.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 1 февраля 2023 года в соцсетях распространили видео, как в Киеве ребята устраивали вечеринки, куда приглашали девушек, а затем снимали их полуобнаженными и, вероятно, насиловали их.
  • Блогера из Ивано-Франковска Андрея Ярину, который устраивал вечеринки в Киеве и снимал девушек обнаженными на стремах, взяли под стражу в начале февраля 2023 года.
  • Его подозревают в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 153 и ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (Сексуальное насилие; Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).
  • 28 марта 2023 двух фигурантов дела выпустили под залог.

Темы: скандалсуд
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