Экс-заступник главы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что 18 ноября встретился в офисе президента с заместителем главы ОП Кириллом Тимошенко и поговорил о свободе слова и журналистской деятельности.

Источник: Telegram-канал Портнова

Дословно: "Встреча с заместителем главы Офиса президента Кириллом Тимошенко состоялась по итогам предыдущего заседания Совета по свободе слова и защиты журналистов, в рамках которого функционеры Радио Свобода дезинформировали руководство страны о проблемах с безопасностью их журналистов.

На сегодняшней встрече мною была выражена встречная обеспокоенность ситуацией со свободой слова, защитой прав и свобод граждан, участившимися случаями препятствования профессиональной адвокатской и журналистской деятельности, противоправным вмешательством в частную жизнь граждан и проведением незаконных оперативно-технических мероприятий под видом журналистской деятельности".

Детали: Портнов написал, что в качестве примера привёл Тимошенко случай с деятельностью журналистов "Радио Свобода".

Он также заявил, что надеется на "быстрое" и "эффективное" расследование "противоправной деятельности" журналистов.

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