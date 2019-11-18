"Журналист" Портнов сходил в офис Зеленского, чтобы пожаловаться на журналистов
Экс-заместитель главы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что 18 ноября встретился в офисе президента с заместителем главы ОП Кириллом Тимошенко и поговорил о свободе слова и журналистской деятельности.
Источник: Telegram-канал Портнова, пресс-служба Офиса президента
Дословно: "Встреча с заместителем главы Офиса президента Кириллом Тимошенко состоялась по итогам предыдущего заседания Совета по свободе слова и защиты журналистов, в рамках которого функционеры Радио Свобода дезинформировали руководство страны о проблемах с безопасностью их журналистов.
На сегодняшней встрече мною была выражена встречная обеспокоенность ситуацией со свободой слова, защитой прав и свобод граждан, участившимися случаями препятствования профессиональной адвокатской и журналистской деятельности, противоправным вмешательством в частную жизнь граждан и проведением незаконных оперативно-технических мероприятий под видом журналистской деятельности".
Дословно ОП: "Портнов отметил, что обеспокоен угрозой свободе слова и препятствием его адвокатской и журналистской деятельности, поскольку является штатным телеведущим канала "112 Украина" и имеет официальное редакционное задание".
Детали: Портнов написал, что в качестве примера привёл Тимошенко случай с деятельностью журналистов "Радио Свобода". Он также заявил, что надеется на "быстрое" и "эффективное" расследование "противоправной деятельности" журналистов.
Он заявил, что журналисты не имеют законных оснований его преследовать: он уже 6 лет как не госслужащий.
По его словам, слежка вредит его адвокатской деятельности, потому что никто не захочет стать клиентом такого адвоката.
В ОП отметили, что примут к сведению "аргументы Портнова в конфликте с журналистами "Радио Свобода".
В офисе Зеленского называют Портнова "адвокатом и журналистом".
Что было раньше: 14 ноября в Офисе президента состоялось первое заседание Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов, где заслушали полицию и МВД относительно дел по заявлениям журналистов издания "Радио Свобода" и экс-заместителя главы Администрации президента Андрея Портнов.
Что было раньше:
- Полиция начала уголовное производство по факту угроз журналистам "Радио Свобода" со стороны Портнова.
- После этого Нацполиция получила заявление адвоката Андрея Портнова и начала уголовное производство о препятствовании деятельности журналистов и нарушении неприкосновенности частной жизни.
- Кроме того производство об угрозах от Портнова прокурорам Генпрокуратуры есть у Службы безопасности.