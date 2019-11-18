ГПУ изучает подозрение Порошенко, возможны правки – Рябошапка

В Генпрокуратуре изучают направленный им Госбюро расследований проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Источник: генпрокурор Руслан Рябошапка в комментарии журналистам, котрого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "В Генпрокуратуре Украины эти материалы есть, они отрабатываются соответствующими структурными подразделениями... в ближайшее время будет принято процессуальное решение".

Детали: При этом Рябошапка не исключил, что в документы может потребоваться внести определенные правки.

Что было ранее: Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований направили в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.

Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что проект сообщения о подозрении Порошенко является заказом России и попыткой помешать ему провести встречи с иностранными лидерами в Хорватии и Канаде.

Почему это важно: После прихода к власти Владимира Зеленского против бывшего президента Петра Порошенко открыли ряд производств, за которыми стоит юрист Андрей Портнов – бывший заместитель главы Администрации президента при Викторе Януковиче, знакомый с нынешним главой Офиса президента Владимира Зеленского Андреем Богданом.

В команде Порошенко считают, что директор Государственного бюро расследований Роман Труба стал инструментом в руках Портнова.

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