У Порошенко отреагировали на подозрение: Труба в конвульсиях

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Понедельник, 18 ноября 2019, 12:14

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань заявляет, что проект сообщение о подозрении Порошенко является заказом России и попыткой помешать ему провести встречи с иностранными лидерами в Хорватии и Канаде.

Источник: блог Голованя на "Украинской правде"

Прямая речь: "Так называемый "проект подозрения", о котором написал в телеграмме заместитель главы администрации Януковича Портнов, а затем скопировала пресс-служба ГБР, является ничем иным как российским заказом на нанесение вреда репутации пятого президента, а также попыткой помешать Петру Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по безопасности в Галифаксе (Канада)". 

Детали: Головань назвал проект подозрения "последним козырем" директора Госбюро расследований Романа Трубы, из-под которого "быстро ускользает" кресло.

Он также добавил, что спешка Трубы и "его наставника" Портнова обусловлена еще и тем, что 15 ноября Шевченковский суд обязал ГБР рассмотреть ходатайство о закрытии именно этого производства.

По мнению адвоката, подготовка проекта подозрения являются попыткой Трубы уклониться от исполнения судебного решения.

Украинская правда
Темы: Порошенко ГБР госизмена


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