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У Порошенко отреагировали на подозрение: Труба в конвульсиях

Понедельник, 18 ноября 2019, 11:14
У Порошенко отреагировали на подозрение: Труба в конвульсиях

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань заявляет, что проект сообщение о подозрении Порошенко является заказом России и попыткой помешать ему провести встречи с иностранными лидерами в Хорватии и Канаде.

Источник: блог Голованя на "Украинской правде"

Прямая речь: "Так называемый "проект подозрения", о котором написал в телеграмме заместитель главы администрации Януковича Портнов, а затем скопировала пресс-служба ГБР, является ничем иным как российским заказом на нанесение вреда репутации пятого президента, а также попыткой помешать Петру Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по безопасности в Галифаксе (Канада)". 

Детали: Головань назвал проект подозрения "последним козырем" директора Госбюро расследований Романа Трубы, из-под которого "быстро ускользает" кресло.

Он также добавил, что спешка Трубы и "его наставника" Портнова обусловлена еще и тем, что 15 ноября Шевченковский суд обязал ГБР рассмотреть ходатайство о закрытии именно этого производства.

По мнению адвоката, подготовка проекта подозрения являются попыткой Трубы уклониться от исполнения судебного решения.

Знать больше: Допрос без очереди. Почему Порошенко внезапно нагрянул в ГБР

Почему это важно: После прихода к власти Владимира Зеленского против бывшего президента Петра Порошенко открыли ряд производств, за которыми стоит юрист Андрей Портнов – бывший заместитель главы Администрации президента при Викторе Януковиче, знакомый с нынешним главой Офиса президента Владимира Зеленского Андреем Богданом.

В команде Порошенко считают, что директор Государственного бюро расследований Роман Труба стал инструментом в руках Портнова.

Предыстория:

  • 19 мая 2019 года экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов сообщил о возвращении в Украину, после чего начал подавать заявления в ГБР с обвинениями Порошенко в совершении преступлений.
  • По состоянию на октябрь, ГБР вело не менее 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.
  • 13 августа суддал разрешение допросить Порошенко в ГБР с применением полиграфа по производству о вероятном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой", у Порошенко от прохождения "детектора лжи" отказались.
  • 17 сентября суд по ходатайству ГБР наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузни на Рыбальском", который ранее принадлежал Порошенко.
  • Дело в отношении "Кузни" также открыли после заявления Портнова. По его версии, Порошенко воровал бюджетные средства за "Кузню", а затем отмыл незаконные доходы, проведя продажу завода через оффшоры.
  • 21 сентября пятый президент Украины заявил, что действующей власти не удастся "посадить Порошенко" за решетку.
  • 2 октября СМИ сообщали, что Генпрокуратура готовит подозрение Порошенко по статье о злоупотреблении властью.
  • Но тогда директор Госбюро расследований Роман Труба заявил, что пока нет проекта подозрения о совершении преступления Порошенко.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоГБРгосизмена
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