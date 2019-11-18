У Порошенко отреагировали на подозрение: Труба в конвульсиях
Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань заявляет, что проект сообщение о подозрении Порошенко является заказом России и попыткой помешать ему провести встречи с иностранными лидерами в Хорватии и Канаде.
Источник: блог Голованя на "Украинской правде"
Прямая речь: "Так называемый "проект подозрения", о котором написал в телеграмме заместитель главы администрации Януковича Портнов, а затем скопировала пресс-служба ГБР, является ничем иным как российским заказом на нанесение вреда репутации пятого президента, а также попыткой помешать Петру Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по безопасности в Галифаксе (Канада)".
Детали: Головань назвал проект подозрения "последним козырем" директора Госбюро расследований Романа Трубы, из-под которого "быстро ускользает" кресло.
Он также добавил, что спешка Трубы и "его наставника" Портнова обусловлена еще и тем, что 15 ноября Шевченковский суд обязал ГБР рассмотреть ходатайство о закрытии именно этого производства.
По мнению адвоката, подготовка проекта подозрения являются попыткой Трубы уклониться от исполнения судебного решения.
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Почему это важно: После прихода к власти Владимира Зеленского против бывшего президента Петра Порошенко открыли ряд производств, за которыми стоит юрист Андрей Портнов – бывший заместитель главы Администрации президента при Викторе Януковиче, знакомый с нынешним главой Офиса президента Владимира Зеленского Андреем Богданом.
В команде Порошенко считают, что директор Государственного бюро расследований Роман Труба стал инструментом в руках Портнова.
Предыстория:
- 19 мая 2019 года экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов сообщил о возвращении в Украину, после чего начал подавать заявления в ГБР с обвинениями Порошенко в совершении преступлений.
- По состоянию на октябрь, ГБР вело не менее 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.
- 13 августа суддал разрешение допросить Порошенко в ГБР с применением полиграфа по производству о вероятном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой", у Порошенко от прохождения "детектора лжи" отказались.
- 17 сентября суд по ходатайству ГБР наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузни на Рыбальском", который ранее принадлежал Порошенко.
- Дело в отношении "Кузни" также открыли после заявления Портнова. По его версии, Порошенко воровал бюджетные средства за "Кузню", а затем отмыл незаконные доходы, проведя продажу завода через оффшоры.
- 21 сентября пятый президент Украины заявил, что действующей власти не удастся "посадить Порошенко" за решетку.
- 2 октября СМИ сообщали, что Генпрокуратура готовит подозрение Порошенко по статье о злоупотреблении властью.
- Но тогда директор Госбюро расследований Роман Труба заявил, что пока нет проекта подозрения о совершении преступления Порошенко.