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Зеленский еще до инаугурации ощущал давление со стороны Трампа – СМИ

Понедельник, 18 ноября 2019, 21:57
Зеленский еще до инаугурации ощущал давление со стороны Трампа – СМИ

Президент Владимир Зеленский 7 мая провел встречу посвященную якобы вопросам энергетики, однако на самом деле на ней обсуждалось давление со стороны адвоката президента США Руди Джулиани, настаивавшего на расследовании Украиной деятельности конкурента Дональда Трампа Джо Байдена и его сына в Украине.

Источник: Associated Press

Детали: По данным агентства, Зеленский на встрече в Киеве 7 мая говорил о сложном положении, в котором он оказался из-за требований Джулиани.

О теме встречи знал гражданин США и член набсовета украинской компании "Нафтогаз" Амос Хохштайн, который на ней присутствовал.

Он известил об этом бывшего посла США в Украине Мари Йованович и еще двум сотрудников посольства США в Киеве.

Таким образом, как утверждает агентство, американские дипломаты тоже знали о том, что Киев ощущает давление со стороны Вашингтона.

Встреча длилась около трех часов и большая ее часть была посвящена обсуждению таких действий, чтобы Украина не оказалась втянутой в американские выборы.

Эта информация противоречит заявлению самого Зеленского о том, что "никакого давления" со стороны Трампа не было, а также республиканцев, которые отрицают какую-либо quid pro quo со стороны президента США.

Узнать больше: Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу

Предыстория:

  • Трамп впервые позвонил Зеленскому 21 апреля после объявления результатов экзит-пола на выборах президента.
  • В начале сентября издание The Washington Post сообщило, что Трамп склонял Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
  • Внимание к этому усилило решение администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая озадачила членов Конгресса из обеих партий.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийТрампСША
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