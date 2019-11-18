Зеленский еще до инаугурации ощущал давление со стороны Трампа – СМИ

Президент Владимир Зеленский 7 мая провел встречу посвященную якобы вопросам энергетики, однако на самом деле на ней обсуждалось давление со стороны адвоката президента США Руди Джулиани, настаивавшего на расследовании Украиной деятельности конкурента Дональда Трампа Джо Байдена и его сына в Украине.

Источник: Associated Press

Детали: По данным агентства, Зеленский на встрече в Киеве 7 мая говорил о сложном положении, в котором он оказался из-за требований Джулиани.

О теме встречи знал гражданин США и член набсовета украинской компании "Нафтогаз" Амос Хохштайн, который на ней присутствовал.

Он известил об этом бывшего посла США в Украине Мари Йованович и еще двум сотрудников посольства США в Киеве.

Таким образом, как утверждает агентство, американские дипломаты тоже знали о том, что Киев ощущает давление со стороны Вашингтона.

Встреча длилась около трех часов и большая ее часть была посвящена обсуждению таких действий, чтобы Украина не оказалась втянутой в американские выборы.

Эта информация противоречит заявлению самого Зеленского о том, что "никакого давления" со стороны Трампа не было в их телефонном разговоре, а также республиканцев, которые отрицают какую-либо quid pro quo со стороны президента США.