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Храм ПЦУ в Евпатории хотят снести – Епифаний

Вторник, 19 ноября 2019, 01:03

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что храм ПЦУ в Евпатории пытается снести оккупационная власть.

Источник: пост Епифания в Facebook

Детали: По его словам, сейчас в двух точках в оккупированном Россией Крыму нарушается право на свободу совести и религии: в кафедральном соборе святых Владимира и Ольги в Симферополе и храме ПЦУ в Евпатории.

Дословно: "Призываю украинское правительство наконец принять решение, которое, к сожалению, так и не было принято в течение предыдущих лет, для решения вопроса собственности на помещение собора и епархиального управления в г. Симферополе."

Напомним:

  • В начале сентября украинская община оккупированного Симферополя обратилась в Комитет ООН по правам человека с просьбой защитить их права на проведение служб в церкви УПЦ на полуострове.

Предыстория:

  • В марте Зоря заявил, что оккупанты обратились к так называемому "суду", чтобы отобрать у Православной церкви Украины единственный храм в аннексированном Крыму.
  • Речь идет о досрочном расторжении договора аренды на здание, где находится единственный в Симферополе храм ПЦУ. По словам владыки, оккупанты указывают причиной такого решения – "отсутствие оплаты аренды" в размере 2 рубля.
  • Ранее оккупанты требовали освободить помещение в начале марта.
  • 28 января 2019 в оккупированном Крыму так называемый арбитражный суд постановил изъять из собственности Крымской епархии УПЦ КП помещения Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и Ольги.
  • Соглашение о предоставлении УПЦ (КП) помещения в Симферополе для Кафедрального собора и управления Крымской епархии заключили еще в 2002 году.

Украинская правда

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Темы: КрымПравославная Церковь УкраиныЕпифанийРосcия
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