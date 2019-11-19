Храм ПЦУ в Евпатории хотят снести – Епифаний

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что храм ПЦУ в Евпатории пытается снести оккупационная власть.

Источник: пост Епифания в Facebook

Детали: По его словам, сейчас в двух точках в оккупированном Россией Крыму нарушается право на свободу совести и религии: в кафедральном соборе святых Владимира и Ольги в Симферополе и храме ПЦУ в Евпатории.

Дословно: "Призываю украинское правительство наконец принять решение, которое, к сожалению, так и не было принято в течение предыдущих лет, для решения вопроса собственности на помещение собора и епархиального управления в г. Симферополе."

Напомним:

В начале сентября украинская община оккупированного Симферополя обратилась в Комитет ООН по правам человека с просьбой защитить их права на проведение служб в церкви УПЦ на полуострове.

Предыстория: