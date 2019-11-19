Россияне снова посадили "охранника Яроша" в штрафной изолятор
Украинский политзаключенный Александр Шумков, осужденный в России к четырем годам колонии общего режима по делу "Правого сектора", находится в штрафном изоляторе.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на тетю политзаключенного Людмилу Шумкову.
Прямая речь: "Александр находится в ШИЗО, ему назначили очередное "наказание" на 12 суток. Считаем, что это месть за обжалование предварительного незаконного содержания 39 суток в ШИЗО".
Детали: По данным родственницы, 15 ноября Шумкова смог посетить представитель консульского отдела Посольства Украины в РФ.
По ее словам, после обращения Шумкова в суд с требованием признания незаконным наказание в ШИЗО 39 суток подряд, за сентябрь-октябрь администрация заведения вынесла ему 16 устных выговоров.
Что было ранее: 7 ноября уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила об ухудшении состояния здоровья незаконно осужденного украинца Александра Шумкова, которого удерживает Россия.
История вопроса:
- Бывший охранник Дмитрий Ярош Александр Шумков исчез в сентябре 2017 года.
- Позже стало известно, что он находится в российском СИЗО, пересек границу с РФ 23 августа.
- По данным источников "Украинской правды" в пограничной службе, 23 августа Шумков якобы на авто законно пересек российско-украинскую границу.
- Мать и друзья украинца не верят, что он добровольно мог поехать в Россию, поскольку был активным участником правого движения в Украине.
- 4 декабря 2018 года в Севском суде Брянской области РФ Шумкова приговорили к 4 годам общего режима за участие в "экстремистской организации" (таковой в РФ признан "Правый сектор").
- 20 сентября 2019 года тетя политзаключенного Людмила Шумкова поведала, что украинские спецслужбы привлекали ее племянника к спецоперациям. В ходе одной из них Шумков был похищен.