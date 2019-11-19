Россияне снова посадили "охранника Яроша" в штрафной изолятор

Украинский политзаключенный Александр Шумков, осужденный в России к четырем годам колонии общего режима по делу "Правого сектора", находится в штрафном изоляторе.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на тетю политзаключенного Людмилу Шумкову.

Прямая речь: "Александр находится в ШИЗО, ему назначили очередное "наказание" на 12 суток. Считаем, что это месть за обжалование предварительного незаконного содержания 39 суток в ШИЗО".

Детали: По данным родственницы, 15 ноября Шумкова смог посетить представитель консульского отдела Посольства Украины в РФ.

По ее словам, после обращения Шумкова в суд с требованием признания незаконным наказание в ШИЗО 39 суток подряд, за сентябрь-октябрь администрация заведения вынесла ему 16 устных выговоров.

Что было ранее: 7 ноября уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила об ухудшении состояния здоровья незаконно осужденного украинца Александра Шумкова, которого удерживает Россия.

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