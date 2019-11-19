Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в "нормандском формате"

Президент Владимир Зеленский ожидает, что саммит "нормандского формата" поможет в вопросе освобождения украинских пленных.

Источник: Брифинг после встречи Зеленского с премьер-министром Чехии

Детали: Зеленский отметил, что вопрос решения войны на Донбассе должен быть решен только дипломатическим путем. По итогам встречи лидеров четырех стран президент ожидает реальных результатов.

Прямая речь Зеленского: "Надо договариваться, я говорю о каких-то понятных сроках, о возвращении, деоккупации Донбасса в пределах четких сроков. Я буду поднимать этот вопрос".

Президент заявил, что разблокирование "нормандского формата" уже является успехом. "Мы ожидаем и очень серьезно готовимся к ней".