Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в "нормандском формате"

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Вторник, 19 ноября 2019, 14:00

Президент Владимир Зеленский ожидает, что саммит "нормандского формата" поможет в вопросе освобождения украинских пленных.

Источник: Брифинг после встречи Зеленского с премьер-министром Чехии

Детали: Зеленский отметил, что вопрос решения войны на Донбассе должен быть решен только дипломатическим путем. По итогам встречи лидеров четырех стран президент ожидает реальных результатов.

Прямая речь Зеленского: "Надо договариваться, я говорю о каких-то понятных сроках, о возвращении, деоккупации Донбасса в пределах четких сроков. Я буду поднимать этот вопрос".

Президент заявил, что разблокирование "нормандского формата" уже является успехом. "Мы ожидаем и очень серьезно готовимся к ней".

Николай Донев, УП
Темы: Зеленский Путин нормандский формат


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