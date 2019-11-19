Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в "нормандском формате"

Президент Владимир Зеленский ожидает, что саммит "нормандского формата" поможет в вопросе освобождения украинских пленных.

Источник: Брифинг после встречи Зеленского с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем

Прямая речь Зеленского: "Во-первых, встреча в нормандском формате после того, как этот формат был заблокирован в 2016 году это уже успех. Что касается результатов нормандского формата, мы с вами должны решить вопрос войны на Донбассе исключительно дипломатическим путем. Этот путь начинается с переговоров. Нормандский формат - это переговоры на высшем уровне".

"Поэтому ожидаем этой встречи и сейчас серьезно к ней готовится. Я хотел бы реальных результатов, вы знаете ежедневно мы можем говорить о прекращении войны в Донбассе, возвращения наших территорий. Но мы не можем просто об этом говорить - надо договариваться о возвращении наших территорий. Я говорю об изначально понятны какие-то сроки".

"Если мы говорим об освобождении наших ребят или об обмене пленными, то есть такое словосочетание "обмен всех на всех", и для нас всех, для меня лично, для общества также должно быть больше конкретики. Мы хотим всех наших людей вернуть домой, к их семьям, к родителям. Если всех, то когда? Для меня ответ на вопрос "когда?" Это конкретные сроки. Я хочу и в этом вопросе понять ответ".

Есть серьезные вопросы, связанные с безопасностью, гуманитарные вопросы. Есть вопросы, связанные с местными выборами. То есть мы должны говорить о возможностях проведения местных выборов после того, как там не будет никаких военных незаконных формирований,. Начать этот разговор мы должны. Что там будет обсуждаться, каким образом, сухое оно либо не сухое, мне кажется, не имеет значения. Важно - это конкретные вещи".

Напомним: