Дубинский предлагает сделать тест на полиграфе обязательным для нардепов

Народный депутат "Слуги народа" Александр Дубинский предлагает законодательно закрепить обязательную проверку народных депутатов на полиграфе после каждой календарной сессии.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Согласно документу, целью законодательной инициативы является установление обязательного проведения проверки на полиграфе народных депутатов в рамках ответственности перед избирателями во избежание коррупционных рисков.

Так Дубинский предлагает дополнить закон "О статусе народного депутата Украины" статьей, в которой предусмотреть обязанность народного депутата по итогам календарной сессии проходить проверку на полиграфе.

Перечень обязательных для прохождения проверки вопросов, согласно инициативе нардепа, должено утверждать Национальное агентство по предупреждению коррупции, а проверку должны проводить сотрудники соответствующего структурного подразделения Совета национальной безопасности и обороны или Министерства обороны, имеющие документ, удостоверяющий прохождение соответствующей подготовки, обладающие навыками работы с полиграфом и методиками проведения исследования.

По предложению Дубинского, проверка на полиграфе должна проводиться с обязательностью видеофиксации.

Предыстория:

Президент Владимир Зеленский потребовал от депутатов фракции "Слуга народа", которые входят в финансовый комитет Верховной Рады, пройти полиграф после того, как группа депутатов во главе с Дубинским провалила в комитете антикоррупционный законопроект.

Ряд народных депутатов включая Дубинского согласились пройти полиграф, однако сделали это без соблюдения соответствующей процедуры.

САП зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11-ю нардепами, которые могли получить по 30 тысяч долларов взятки.

28 жотвня на заседании фракции "Слуга народа" с участием президента Владимира Зеленского народные депутаты обсудили ситуацию со скандалом в комитете Верховной Рады. Сообщалось, что на встрече "было снято много подозрений".

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