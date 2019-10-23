Дубинский сдал полиграф-тест, Арахамии отказали
Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский прошел тест на детекторе лжи "в свою пользу". Главе фракции Давиду Арахамии полиграфолог отказал, потому что не было теста "для его ситуации".
Источник: трансляция процедуры прохождения теста на полиграфе на hromadske
Прямая речь полиграфолога: "Результаты можно считать однозначными... в пользу опрашиваемого лица.
(Дубинский - ред.) не скрыл правду, ему не известно, кто еще мог быть связан (со взяточничеством - ред.)".
Дубинский после полиграфа: "(Полиграф доказал - ред.), что деньги не брал.
Не знаю, можно ли полиграф обмануть. Не пытался, поэтому не знаю.
Эмоционально изнурительно, но правда того стоит".
Детали: Арахамия должен был пройти тест после Дубинского. Полиграфолог ему отказал: "У меня нет теста под вашу ситуацию. Вопросы только по комитету. Я не готов".
Арахамия предложил полиграфологу спрашивать о любых голосованиях в Раде.
По словам нардепа, полиграфолог ответил, что ему нужно время на подготовку и надо подготовить персонализированный опрос. Мол, Арахамия не мог принимать физически участия в голосовании за законопроект.
Тест на детекторе лжи для Арахамии предложили пройти 24 октября в 16 часов.
Что было раньше: Президент Владимир Зеленский потребовал от депутатов фракции "Слуга народа", которые входят в финансовый комитет Верховной Рады, пройти полиграф после того, как группа депутатов во главе с Дубинским завалила в комитете антикоррупционный законопроект.
23 октября Арахамия и Дубинский заявили, что вместе пройдут тест на детекторе лжи 23 октября в 20:00 в прямом эфире.
Знать больше: Детектор лжи и $30 тысяч для "Слуги народа". Как депутаты Зеленского поссорились из-за схемы Яценко
Предыстория:
- 11 депутатов "Слуги народа", которые входят в комитет по финансам, налоговой и таможенной политике, подозревают в получении по 30 тысяч долларов за неподдержку в комитете законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.
- Дело в электронных площадках, которые связывают с депутатом Антоном Яценко. Еще при принятии бюджета на 2018 нардепы проголосовали за поправку, которая позволила создать посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества. Посредники за пересылку данных получают с каждой оценки 500 – 1800 гривен.
- Теперь внесены законопроект №2047, который позволил бы ликвидировать эту "схему", но альтернативный законопроект №2047-1 "слуг народа" позволяет ее сохранить.
- Из нынешних нардепов под подозрение попали: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.
- Депутат Александр Качура сам выразил желание пройти "детектор лжи". Он был одним из главных инициаторов законопроекта №2047-1.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11-ю нардепами.
- В августе 2018 года "Наши деньги с Денисом Бигусом" сообщали, что только за первый месяц работы фирмы, близкие к нардепу из "Возрождения" Антона Яценко, "выкачали" 23 млн на схемах посредничества.
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