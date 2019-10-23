Дубинский сдал полиграф-тест, Арахамии отказали

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Среда, 23 октября 2019, 22:37

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский прошел тест на детекторе лжи "в свою пользу". Главе фракции Давиду Арахамии полиграфолог отказал, потому что не было теста "для его ситуации".

Источник: трансляция процедуры прохождения теста на полиграфе на hromadske

Прямая речь полиграфолога: "Результаты можно считать однозначными... в пользу опрашиваемого лица.

(Дубинский - ред.) не скрыл правду, ему не известно, кто еще мог быть связан (со взяточничеством - ред.)".

Дубинский после полиграфа: "(Полиграф доказал - ред.), что деньги не брал.

Не знаю, можно ли полиграф обмануть. Не пытался, поэтому не знаю.

Эмоционально изнурительно, но правда того стоит".

Детали: Арахамия должен был пройти тест после Дубинского. Полиграфолог ему отказал: "У меня нет теста под вашу ситуацию. Вопросы только по комитету. Я не готов".

Арахамия предложил полиграфологу спрашивать о любых голосованиях в Раде.

По словам нардепа, полиграфолог ответил, что ему нужно время на подготовку и надо подготовить персонализированный опрос. Мол, Арахамия не мог принимать физически участия в голосовании за законопроект.

Тест на детекторе лжи для Арахамии предложили пройти 24 октября в 16 часов.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский потребовал от депутатов фракции "Слуга народа", которые входят в финансовый комитет Верховной Рады, пройти полиграф после того, как группа депутатов во главе с Дубинским завалила в комитете антикоррупционный законопроект.

23 октября Арахамия и Дубинский заявили, что вместе пройдут тест на детекторе лжи 23 октября в 20:00 в прямом эфире.

Знать больше: Детектор лжи и $30 тысяч для "Слуги народа". Как депутаты Зеленского поссорились из-за схемы Яценко

Предыстория:

  • 11 депутатов "Слуги народа", которые входят в комитет по финансам, налоговой и таможенной политике, подозревают в получении по 30 тысяч долларов за неподдержку в комитете законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.
  • Дело в электронных площадках, которые связывают с депутатом Антоном Яценко. Еще при принятии бюджета на 2018 нардепы проголосовали за поправку, которая позволила создать посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества. Посредники за пересылку данных получают с каждой оценки 500 – 1800 гривен.
  • Теперь внесены законопроект №2047, который позволил бы ликвидировать эту "схему", но альтернативный законопроект №2047-1 "слуг народа" позволяет ее сохранить.
  • Из нынешних нардепов под подозрение попали: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.
  • Депутат Александр Качура сам выразил желание пройти "детектор лжи". Он был одним из главных инициаторов законопроекта №2047-1.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11-ю нардепами.
  • В августе 2018 года "Наши деньги с Денисом Бигусом" сообщали, что только за первый месяц работы фирмы, близкие к нардепу из "Возрождения" Антона Яценко, "выкачали" 23 млн на схемах посредничества.

Украинская правда

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Темы: Слуга народа законодательство


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