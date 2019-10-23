Дубинский сдал полиграф-тест, Арахамии отказали

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский прошел тест на детекторе лжи "в свою пользу". Главе фракции Давиду Арахамии полиграфолог отказал, потому что не было теста "для его ситуации".

Источник: трансляция процедуры прохождения теста на полиграфе на hromadske

Прямая речь полиграфолога: "Результаты можно считать однозначными... в пользу опрашиваемого лица.

(Дубинский - ред.) не скрыл правду, ему не известно, кто еще мог быть связан (со взяточничеством - ред.)".

Дубинский после полиграфа: "(Полиграф доказал - ред.), что деньги не брал.

Не знаю, можно ли полиграф обмануть. Не пытался, поэтому не знаю.

Эмоционально изнурительно, но правда того стоит".

Детали: Арахамия должен был пройти тест после Дубинского. Полиграфолог ему отказал: "У меня нет теста под вашу ситуацию. Вопросы только по комитету. Я не готов".

Арахамия предложил полиграфологу спрашивать о любых голосованиях в Раде.

По словам нардепа, полиграфолог ответил, что ему нужно время на подготовку и надо подготовить персонализированный опрос. Мол, Арахамия не мог принимать физически участия в голосовании за законопроект.

Тест на детекторе лжи для Арахамии предложили пройти 24 октября в 16 часов.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский потребовал от депутатов фракции "Слуга народа", которые входят в финансовый комитет Верховной Рады, пройти полиграф после того, как группа депутатов во главе с Дубинским завалила в комитете антикоррупционный законопроект.

23 октября Арахамия и Дубинский заявили, что вместе пройдут тест на детекторе лжи 23 октября в 20:00 в прямом эфире.

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