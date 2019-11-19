Суд отпустил Ляшко на поруки

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Вторник, 19 ноября 2019, 18:29

Бориспольский горрайонный суд отпустил лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, подозреваемого в насилии в отношении государственного деятеля, на поруки народных депутатов

Источник: заседание суда

Детали: Судья Юрий Кабаний зачитал решение суда, согласно которому Ляшко избрана мера пресечения в виде личной поруки народных депутатов Виктории Сюмар и Михаила Волынца.

Суд обязал Ляшко прибывать по требованию к следователю прокуратуры или в суд, сообщать об изменении места жительства, воздержаться от общения с потерпевшим или свидетелями лично или через других лиц.

Прокурор просил выбрать для Ляшко меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Такое ходатайство он обосновал тем, что преступление было совершено с применением насилия, Ляшко известная личность и будет иметь возможность оказывать давление на следователя прокурора и суд; тем, чтов  соцсетях он продолжал оскорблять Геруса; что может давить на свидетелей или повторно вести себя противоправно.

Ляшко на суде заявил, что "никакой драки с Герусом не было, никаких повреждений там не было .. была дискуссия".

Он также отмечал, что сначала Герус написал в Facebook, что у него "пострадала только рубашка", а через несколько дней начал заявлять о телесных повреждениях. По мнению подозреваемого, это может свидетельствовать о фальсификации судебно-медицинской экспертизы и фальсификации доказательств в производстве.

О том, что Герус сначала не имел никаких претензий к Ляшко, а затем вдруг начал заявлять о телесных повреждениях заявляли и защитники Ляшко.

Защитник Элеонора Салова также ставила под сомнение то, что разорванная рубашка Геруса, которую также за несколько дней приобщили к материалам, как доказательство, является именно той рубашкой в ​которой Герус был во время драки с Ляшко, а также, что синяки Герус получил именно 6 ноября , когда была драка, а не позже.

Адвокаты просили суд не поддерживать ходатайство прокуратуры.

Также Ляшко хотели взять на поруки нардеп от "ЕС" Виктория Сюмар, нардепы от "Батькивщины" Валентин Наливайченко и Михаил Волынец, екснардепы Виталий Курприй и Андрей Лозовой,

Ляшко поблагодарил их за поддержку и пообещал, что "когда их сажать", он также их поддержит.

Ляшко отметил, что не требует взятия на поруки, и если "Господь решит", что ему "надо посидеть в тюрьме по фальсифицированному делу", то он посидит. Но при этом поросил суд рассмотреть заявления поручителей.

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Что было ранее: Бориспольская прокуратура вручила Ляшко подозрение в угрозе или насилии в отношении государственного деятеля  по делу о драке с Герусом. Прокуроры будут просить суд отправить Ляшко под арест. По ч.2 ст. 346 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

Предыстория:

  • 6 ноября лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко напал на "слугу народа" Андрея Геруса в зале официальных делегаций VIP-терминала "Борисполя", обвиняя его в открытии импорта российской электроэнергии.
  • Герус объяснил эту истерику тем, что Ляшко "известный защитник бизнеса Ахметова", который теряет деньги от импорта электроэнергии из РФ.
  • Полиция открыла по этому факту уголовное производство.

Темы: Ляшко


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