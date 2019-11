Украинско-американский "Антарес" вывел на орбиту грузовой корабль и экспериментальную духовку

Украинско-американская ракета-носитель "Антарес" вывела на орбиту грузовой корабль "Сигнус", который доставит на МКС полезный груз для экипажа и научных исследований, а также экспериментальную духовку, в которой проведут исследования свойств теплопередачи и процессов приготовления пищи в условиях микрогравитации.

Источник: сообщение КБ "Южное" в Facebook

Детали: В рамках миссии NG-12 на "Антаресе" на Международную космическую станцию доставят провизию и вещи для экипажа, материалы для научных исследований, оборудования для станции и выхода в открытый космос.

Дословно: "По данным NASA, основные задачи, которые будут выполнены в ходе текущей миссии, включают доставку на МКС оборудования для магнитного альфа-спектрометра, предназначенного для поиска признаков темной материи и антиматерии. Будет проведено испытание "специального жилета" AstroRad, предназначенного для защиты космонавтов от радиации".

Также "Сигнус" доставит на станцию ​​экспериментальную духовку Zero-G, в которой будут проведены исследования свойств теплопередачи и процессов приготовления пищи в условиях микрогравитации.

"Еще один эксперимент, который называется "The Made in Space Recycler" - устройство для переработки пластика, рассматривается с точки зрения сохранения окружающей среды, будет протестировано в процессе переработки пластика на нить для 3D-печати, которая затем может быть использована в устройстве" Made in Space Manufacturing Device "- 3D-принтере Refabricator, который работает в орбитальной лаборатории МКС с 2016 года", - сообщили в КБ.