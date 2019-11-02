Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинско-американский "Антарес" вывел на орбиту грузовой корабль и экспериментальную духовку

Суббота, 2 ноября 2019, 22:28

Украинско-американская ракета-носитель "Антарес" вывела на орбиту грузовой корабль "Сигнус", который доставит на МКС полезный груз для экипажа и научных исследований, а также экспериментальную духовку, в которой проведут исследования свойств теплопередачи и процессов приготовления пищи в условиях микрогравитации.

Источник: сообщение КБ "Южное" в Facebook

Детали: В рамках миссии NG-12 на "Антаресе" на Международную космическую станцию доставят провизию и вещи для экипажа, материалы для научных исследований, оборудования для станции и выхода в открытый космос.

Дословно: "По данным NASA, основные задачи, которые будут выполнены в ходе текущей миссии, включают доставку на МКС оборудования для магнитного альфа-спектрометра, предназначенного для поиска признаков темной материи и антиматерии. Будет проведено испытание "специального жилета" AstroRad, предназначенного для защиты космонавтов от радиации". 

Также "Сигнус" доставит на станцию ​​экспериментальную духовку Zero-G, в которой будут проведены исследования свойств теплопередачи и процессов приготовления пищи в условиях микрогравитации.

"Еще один эксперимент, который называется "The Made in Space Recycler" - устройство для переработки пластика, рассматривается с точки зрения сохранения окружающей среды, будет протестировано в процессе переработки пластика на нить для 3D-печати, которая затем может быть использована в устройстве" Made in Space Manufacturing Device "- 3D-принтере Refabricator, который работает в орбитальной лаборатории МКС с 2016 года", - сообщили в КБ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: космосУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
космос
Королевская обсерватория показала 19 лучших снимков космоса в 2023 году
Космическая компания Безоса ищет стартовую площадку за пределами США
Телескоп Хаббл сфотографировал "галактического соседа" Млечного Пути
Последние новости
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
Все новости...
Реклама: