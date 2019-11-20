Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заверил, что народные депутаты получают около 40 тысяч гривен заработной платы и им никто не доплачивает в конвертах.

Источник: интервью Разумкова "Украинской правде"

УП: Ранее вы говорили, что зарплата у народных депутатов слишком мала.

Ранее вы говорили, что зарплата у народных депутатов слишком мала. Разумков: Смотрите, нельзя говорить о зарплате в 40 000 гривен, 35 000 - 40 000 гривен в государстве, где средняя заработная плата, там, 10000 гривен "маловата". Поэтому я не так сказал. Она небольшая, учитывая те соблазны, которые могут появляться в народного депутата. И я думаю, что со временем надо будет менять это... Люди получают зарплату - люди за нее работают. Не устраивает зарплата - пожалуйста, до свидания.

Смотрите, нельзя говорить о зарплате в 40 000 гривен, 35 000 - 40 000 гривен в государстве, где средняя заработная плата, там, 10000 гривен "маловата". Поэтому я не так сказал. Она небольшая, учитывая те соблазны, которые могут появляться в народного депутата. И я думаю, что со временем надо будет менять это... Люди получают зарплату - люди за нее работают. Не устраивает зарплата - пожалуйста, до свидания. УП: У вас нет дополнительных доплат?

У вас нет дополнительных доплат? Разумков: Нет.

Нет. УП: Например, исключенная из вашей фракции госпожа Скороход говорит, что депутатам доплачивают по 5000 долларов.

Детали: Спикер заверил, что ему никто не предлагал никаких доплат на должности. Относительно заявлений народных депутатов, то Разумков рекомендует им обращаться к правоохранителям.

По словам главы ВР, сейчас он получает около 40 000 гривен заработной платы в зависимости от того, сколько рабочих дней в месяце.

В его семьи 11 квартир, дом, несколько земельных участков, три автомобиля, внедорожник.

Он добавил, что неплохо себя чувствовал в финансовом плане до назначения на должность, поэтому сейчас ему хватает средств.

Что было раньше: 15 ноября фракция "Слуга народа" решила исключить Анну Скороход.

Перед этим Скороход заявила, что власть задержала ее мужа Алексея Алякина из-за ее голосования против законопроекта об открытии рынка земли вопреки позиции фракции.

В то же время, глава фракции Давид Арахамия обвинил Скороход в предложении взяток. Кроме того, Арахамия утверждал, что Скороход в Раде лоббирует интересы "конкретных олигархических групп". Он предупреждал, что будет инициировать ее исключение из депутатского объединения.

В ответ на обвинения Арахамии Скороход заявила, что депутаты якобы получают по $5 тысяч в конвертах.

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