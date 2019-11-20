Разумков: никто депутатам не доплачивает

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Среда, 20 ноября 2019, 11:35

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заверил, что народные депутаты получают около 40 тысяч гривен заработной платы и им никто не доплачивает в конвертах.

Источник: интервью Разумкова "Украинской правде"

УП: Ранее вы говорили, что зарплата у народных депутатов слишком мала.

Разумков: Смотрите, нельзя говорить о зарплате в 40 000 гривен, 35 000 - 40 000 гривен в государстве, где средняя заработная плата, там, 10000 гривен "маловата". Поэтому я не так сказал.

Она небольшая, учитывая те соблазны, которые могут появляться в народного депутата. И я думаю, что со временем надо будет менять это...

Люди получают зарплату - люди за нее работают. Не устраивает зарплата - пожалуйста, до свидания.

УП: У вас нет дополнительных доплат?

Разумков: Нет.

УП: Например, исключенная из вашей фракции госпожа Скороход говорит, что депутатам доплачивают по 5000 долларов.

Украинская правда
Темы: Разумков Дмитрий Слуга народа Верховная Рада деньги


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