Хомчак: Возвращенные Россией военные корабли разграбили мародеры

Начальник Генштаба, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявляет, что военные корабли, которые Россия вернула Украине, в РФ были разграблены мародерами.

Источник: интервью Хомчака Укринформу в Брюсселе

Детали: Отвечая на вопрос о состоянии, в котором украинская сторона получила от русских корабли "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", Хомчак подтвердил, что все сообщения об их разграблении не подлежат сомнению.

Он подтвердил, что украинская сторона намерена быстро отремонтировать эти корабли, и они продолжат службу в ВМС Украины.

Прямая речь: "Когда их (корабли) забирали, был составлен акт, все было описано. То, что мне доложил командующий ВМС - это даже стыдно комментировать. Как военный человек могу понять, почему Россия сняла с кораблей средства связи и навигации. Но когда мне говорят, что они даже в гальюне унитазы сняли - этого я не понимаю.

Когда мне говорят, что на "Яны Капу", на буксире, сняли эти трубопроводы медные, как цветной металл, - я так понимаю, что это не военные работали, это мародеры. По-другому я не могу назвать тех существ, которые так поступили с военным кораблем".

Предыстория: